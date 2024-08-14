數字王國結盟威剛旗下XPG進軍電競消費市場

數字王國行政總裁謝安坦言，這是公司32年來很重要的里程碑，是最接近消費者的一次，認為是任何偉大公司必經的過程，整個集團都珍視這個機會。「我們做過很多新嘗試，我們都希望除了做電影以外，公司的科技可以去做一些新的商業應用」。

至於為何選擇電競業？他表示，其一公司是覷準了遊戲市場在中外經濟不景氣之下的韌性。尤其疫情3年全世界變天，人們很多習慣都改變了，例如以往到電影院去看電影，改為使用串流平台來看，但唯獨遊戲市場在這種惡劣的時期仍然穩定地成長，沒有衰退，反映遊戲已成為年輕一族生活的一部分。另外，也因為電競電腦運算能力比一般電腦強，是虛擬人(Virtual human)應用的理想平台。

本次數字王國除了與威剛科技聯手打造XPG的品牌大使「AI虛擬人Mera」，並以「Entering a New Domain of Gaming Lifestyle」為主題，矢言要為系列產品的應用帶來突破與創新體驗。有台媒估計，在AI熱潮的加持下，XPG品牌電競產值可望呈現雙位數成長，可以在大中華及北美地區年收一億美元的基礎上，兩強合作之下，可望實現可觀的增長。

憑藉過去30多年來數字王國與各大電影工作室合作所成就的光影奇蹟——創造漫威宇宙，在《狂野時速》和不計其數的電影傳奇中活躍的表現，可以說，公司為XPG引入著名IP(知識產權)作聯動，是指日可待，未來預料能開拓更多不同的新商機。

談到AI，謝安說在無心插柳之下，旗下的虛擬人都以遊戲引擎來開發，所以具備即時反應。並在6年前，即ChatGPT尚未問世以前，公司已為虛擬人加入機器學習(Machine learning，ML)、深度學習(Deep learning，DL)等元素。

款待業務成最合適場景

如從業務中，加上「AI的對話框，可以打開很多商業機會」，當中以款待業務(Hospitality business)最為合適。故公司上月與環亞集團合作，讓AI虛擬人走進全球250個機場貴賓室。「一旦打開這個渠道之後，我們就可以走進酒店，走進航空公司」。

被問到公司目前最大的挑戰，他說，由於旗下虛擬人外觀走照片寫實(Photo realistic)路線，最大的競爭者便是真人，「可是目前就算有很強的語言模型，虛擬人也很難跟真人去比較，那個human touch和spirit，很難像真人，要做到真人一樣的款待，仍然有很長的路要走。」。關鍵仍有很多語言模型需要興建，幸好公司獲得香港政府的協助，除了進駐科學園之外，也取得資金，並與香港多間大學合作共同構建。

他讚揚：「在全球百大大學之中，香港雖然不大但佔有5間，這是一件不可思議的事」，並且香港很多人都會說流利英語，「當我們要走全球市場時，雙語、切換語言，對我們找客戶都是一個助力。」

盼以AI打破荷里活壟斷

至於公司未來3至5年的目標，是希望可以統合所有資源不論是ML、DL，以及過去30多年拍電影所得的虛擬資產，以致近期不論與被譽為「周杰倫概念股」的巨星傳奇、環亞、威剛等的合作，「將這些資源統合在一起，不管是深層次AI，做人臉、做內容，最終的目標是去到普通消費者的手上。」或用文字生成立體場景、生成內容、用文字去驅動虛擬人的表情，「我們可以改變整個內容世界」。

他解釋：「以後如果我們有小成的話，產品做到荷里活等級，去到普通消費者手上，不論是中學生，高中生、小學生，只要有好內容，每個人都可以創作荷里活式的內容。這是我們公司最終的目標。」