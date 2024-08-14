騰訊劉熾平︰遊戲行業具周期特質　增速時快時慢

上季度騰訊正式推出了備受期待的《地下城與勇士︰起源》，成功吸引不少玩家。首席戰略官James Mitchell指出，該遊戲玩法經過驗證、內容豐富且玩家活躍「我們看到了用戶關注度很高，有望成為我們下一個長青遊戲」。惟劉熾平則提醒，雖然上季度遊戲業務進展相當順利，但「不要忽視過去幾年我們所面臨的挑戰性商業環境」。

劉氏又指，如今要推出成功的新遊戲變得愈來愈困難，因為玩家對遊戲品質要求及期望非常高，同時現存遊戲的商業價值變得非常強大。「如果要推出一款新遊戲，實際上需要做出非常高的品質或者有十分獨特的玩法，才能夠吸引用戶。」

他說︰「現在遊戲產業仍然有相當大的潛力，但某程度上而言(市場發展)是周期式的。」如果遊戲行業創新潮流不足時，市場便會轉差，而反之亦然，故而投資者要意識到不同年份增長可能會時好時壞。