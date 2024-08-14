鰂魚涌樓花項目首推30伙 西營盤新盤加推新價單
2024年08月14日 21:04
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港島區單幢盤競爭激烈，鰂魚涌樓花項目推出首批30伙，折實平均呎價約19,503元，重返港島東近8年前水平，一房折實入場費由428.8萬元起。同時，西營盤項目加推新價單，推出17伙於周日發售。
●鰂魚涌FINNIE首批30伙 折實價428.8萬元起
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，周三(14日)公布首張價單，提供30伙，折實平均呎價約19,503元。首批單位包括20伙一房單位及10伙兩房單位，實用面積由245至364方呎。價單設有2項付款方法，扣除最高15%折扣後，折實價介乎428.8萬至758.6萬元，折實呎價由17,502至21,014元。
●西營盤尚逸加推17伙 周日發售
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周三(14日)加推價單5號，提供17伙，折實平均呎價約24,486元，較對上一張於上月推出的價單高約5%。發展商安排周日(18日)發售上述價單單位。該批單位實用面積涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎213至492方呎，折實價由約414.98萬至1,466.58萬元，折實呎價約19,483至29,809元。是次售價及呎價最低均為7樓E室，實用面積213方呎，開放式間隔。
●沙田星凱‧堤岸單日沽3伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸周三(14日)售出3伙，包括開放式、一房及三房戶，套現2,393.4萬元。其中，項目3座43樓F室，實用面積346方呎，一房設計，以682.8萬元售出，呎價約19,734元。
●啟德跑道區柏蔚森III一房成交價490萬
●屯門NOVO LAND第3B期錄交易告吹
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，錄得Fiskars第1座2樓G室的交易告吹，實用面積276方呎，一房間隔，連67方呎平台，原定在月初以388萬元成交，呎價約14,058元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。