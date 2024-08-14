匯璽II開放式劈至483萬沽　6年大蝕162萬離場

西南九龍匯璽II再錄損手個案，有開放式單位放盤約4個月，終劈價至483萬元成交，原業主持貨約6年，帳面蝕逾160萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角健威花園一個高層2室，實用面積約456方呎，兩房間隔，望樓景，房間享海景，上月叫價598萬元放盤，原業主出貨意欲高，主動下調叫價至568萬元，獲數組客人洽購，最終以550萬元沽出，累減48萬元或約8%，呎價約12,061元。

●中原李嘉儀稱，筲箕灣海福花園低層A室，實用面積約324方呎，一房間隔，放盤一段時間，6月叫價下調至350萬元，因業主持貨多年並急於換樓，投資客以295萬元購入，呎價約9,105元，低估價約20%。

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九龍區

●香港置業殷其家指，西南九龍匯璽II第5B座低層E室，實用面積約270方呎，開放式間隔，以510萬元放盤約4個月，經議價後以483萬元易手，呎價約17,889元，低市價約2%，原業主於2018年9月以約645.6萬元購入，帳面虧損約162.6萬元。

●世紀21家天下黎振傑表示，奧運站海桃灣3座中層D室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望街景，以880萬元沽出，呎價約19,687元，原業主於2019年1月以880萬元購入，約5年帳面平手離場。

●利嘉閣張金祥稱，紅磡半島豪庭2座高層H室，實用面積約709方呎，套三房間隔，新買家為首置客，單位叫價1,050萬元，議價後以980萬元成交，低市價約10%，呎價約13,822元。

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新界區

●中原黃冠中指，青衣居屋偉景花園4座低層D室，實用面積694平方呎，套三房間隔，享山景，已補價自由市場叫價690萬元，議價兩日減價50萬元，以640萬元成交，呎價約9,222元，原業主持貨約6年半，帳面蝕151.8萬元，貶值約19%。

●中原麥耀倫表示，荃灣綠楊新邨B座低層1室，實用面積約582方呎，三房間隔，叫價730萬元，累減102萬元，至628萬元獲上車客承接，呎價約10,790元。

●利嘉閣陳龍勳稱，屯門上源E室平台特色戶，實用面積約351方呎，連約47方呎平台，叫價299.8萬元，議價後外區客以270萬元承接，呎價約7,692元，原業主在2022年以約400萬元買入，約兩年帳面蝕130萬元。

●美聯謝志遠指，屯門大興花園2期4座中層A室，實用面積約544方呎，兩房間隔，叫價435萬元放盤後吸引客人洽詢，最終零議價下獲承接，呎價約7,996元。

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居7座中層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，區內客原先集中尋找400萬元的上車盤，上月下旬以450萬放盤，累積減價32萬元，上述買家以418萬元購入自用，呎價約7,628元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺花都廣場9座高層連天台戶，實用面積約370方呎，兩房間隔，叫價約380萬元，議價後以370萬元易手，呎價約10,000元，新買家為用家。

●中原吳華彩稱，大埔新峰花園9座低層E室，實用面積約748方呎，套三房間隔，叫價約760萬元，議價後以695萬元沽出，呎價約9,291元，新買家為同區家庭客。

●世紀21奇豐莊振耀表示，房協沙田綠怡雅苑2座低層D室，實用面積約425方呎，一房間隔，望山景，未補價第二市場叫價430萬元，放盤3個月，累減22萬元，以408萬元成交，減幅約5.1%，呎價約9,600元。

●中原黎宗文指，大圍金獅花園1期C座中層4室，實用面積約270方呎，兩房間隔，叫價約365萬元，日前議價後以315萬元易手，呎價約11,667元，累減約50萬元，新買家為上車客，原業主於2015年以320萬元購入，持貨約9年帳面蝕讓約5萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海1座高層D室，實用面積約797方呎，三房連儲物室間隔，望海景，放盤9個月叫價1,400萬元，減12萬元，以1,388萬元獲買家承接，呎價約17,415元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦禧苑B座中層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，議價後以已補價自由場價338萬元易手，呎價約8,429元，新買家為上車客。

●利嘉閣鄭健沐指，將軍澳居屋彩明苑F座低層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，新買家為綠表客，單位於未補價第二市場叫價500萬元，議價後以445.5萬元成交，呎價約8,804元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園9座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，有裝修，上月未補價第二市場叫價438萬元，一口價減28萬元，區內綠表買家以410萬元購入，呎價約8,471元。

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