【食肆悲歌】3港企同發盈警 飲食業最大經營困境係...
2024年08月14日 21:27
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本地飲食業面臨困境！3間香港上市的餐飲集團周三(14日)不約而同就今年上半年業績發盈警。其中，譚仔國際(02217)因應日本母公司東利多控股(Toridoll)公布季績，披露今年6月底止第二季收入按年微跌約0.3%至約6.85億元，除稅後溢利按年暴瀉近62%，僅約1,300萬元。
譚仔解釋，本港核心市場充滿挑戰，「出境旅客人數接連上升，消費氣氛疲弱」。譚仔股價周三曾挫4.16%。
港元兌日圓和人民幣強勢，無疑有降低本港以外業績之虞，但3月底止過去兩個財政年度，本港餐廳生意佔比高達94%，關鍵還是香港市場不濟。集團承認，隨着市場競爭日益白熱化，折扣力度普遍增強，上季除進一步推出創新產品及開設新店外，亦提供更多超值優惠及特價套餐，力求吸引客流及刺激消費，連同加碼外送平台進行推廣宣傳，成功保持收入表現，但衝擊經營溢利。
另外，稻香控股(00573)和叙福樓集團(01978)亦發表通告，2企的共同原因包括港人離港，以及為表現欠佳分店作資產減值撥備。其中，叙福樓預告上半年將按年轉蝕最多3,000萬元；稻香同期雖料仍賺300萬至800萬元，但按年大幅倒退約75至90%，原因較叙福樓多一項，就是內地「市場競爭愈趨激烈，激進價格策略及顧客追求極致性價比」下，餐飲業「增收不增利」。