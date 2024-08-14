【食肆悲歌】3港企同發盈警　飲食業最大經營困境係...

譚仔解釋，本港核心市場充滿挑戰，「出境旅客人數接連上升，消費氣氛疲弱」。譚仔股價周三曾挫4.16%。

港元兌日圓和人民幣強勢，無疑有降低本港以外業績之虞，但3月底止過去兩個財政年度，本港餐廳生意佔比高達94%，關鍵還是香港市場不濟。集團承認，隨着市場競爭日益白熱化，折扣力度普遍增強，上季除進一步推出創新產品及開設新店外，亦提供更多超值優惠及特價套餐，力求吸引客流及刺激消費，連同加碼外送平台進行推廣宣傳，成功保持收入表現，但衝擊經營溢利。