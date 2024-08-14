美股個別發展　道指升69點

美股3大指數周三早段個別發展，道指升69點，報39,835點；標指跌5點，報5,429點；納指跌38點，報17,149點。港股夜期報17,140點，升11點，高水27點。

過去曾經是「美股大淡友」的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，雖然美股短線很難再創新高，但「我不認為股市會徹底崩潰，甚至進入新一輪熊市」。Wilson此前準確預測了美股將出現回調，在當時華爾街一片樂觀的叫好聲中唱反調。

在談及美股目前仍然偏高的估值時，他稱「很難對該指數的上漲感到興奮，這就是為甚麼我們非常關注個股層面和行業」，並繼續敦促投資者遠離小型股，不要押注追蹤小型股的羅素2000指數，甚至稱該指數上個月的反彈是一個騙局，資金不過在短線炒作而已。

企業消息方面，外媒引述消息稱，美國食品企業瑪氏(Mars)擬以接近360億美元，收購去年已完成重組、前身為家樂氏一部分的Kellanova。目前Kellanova的旗下品牌包括M&M's、品客、Skittles、Snickers等。家樂氏去年分拆為兩家公司，由大部分零食品牌組成的Kellanova，以及由穀類食品業務為主的WK Kellogg，但一些品牌對外仍時仍然保留了家樂氏的商標。Kellanova股價於周三早段曾升5.81%。

另外，英特爾(Intel)的監管文件顯示，其已於第二季清倉所有Arm的持股，涉及約118萬股，套現大約1.467億美元。英特爾股價早段曾跌2.05%；Arm則升2.83%。