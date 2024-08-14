【樓價大蒸發】港私樓總值狂瀉2.2萬億元　邊個屋苑最傷？

中原指出，美國加息周期自2022年3月中啟動，先後加息11次累計達5.25厘，本港樓市飽受壓力。期間反映整體二手樓價的中原城市領先指數(CCL)大跌逾2成，全港私樓總市值蒸發逾2.2萬億港元，相當於每加息1厘，總市值就少4,368億元，以全港128萬伙私宅計，期內平均每名業主身家蒸發約179萬元。

以十大屋苑作統計，總市值亦由美國加息周期前約9,079億元，跌至現時約7,061億元。曾有「炒家天堂」之稱的沙田第一城更變成「輸家天堂」，屋苑平均呎價由2022年3月約17,059元，跌至上月約12,415元，兩年多跌幅達約27.2%，是今輪加息周期跌得最傷屋苑。

至於中產屋苑鰂魚涌太古城，樓價在上述跌市期間亦大挫約23.4%，業主人均身家蒸發305萬元最慘。此外，有3個屋苑平均呎價失守1萬元，其中，荔枝角美孚新邨平均呎價由約12,643元，下跌約24.2%至上月約9,579元，天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園呎價亦重返八、九千元水平。

該行指出，面對樓市氣氛疲弱，市民大量財富瞬間蒸發，甚至淪為負資產一族，市民沒有心情外出消費，嚴重打擊各行各業，對經濟發展有負面影響。

不過，隨着美國經濟衰退風險升溫，9月減息機會極高，儘管本港銀行或要最快年底或明年初才有望減息，但市場憧憬美國減息在即，在利好消息下，進一步增強買家入市信心，近日不少買家偷步入市，新盤開價屢見試底成功，樓價跌幅亦有所收窄，多個新盤正密鑼緊鼓部署推售，第四季樓市料現曙光。