馬泰陽：憧憬快減息　樓市現起色

市場憧憬美國9月開始減息，加上樓價已從高位回落約2成半，不少觀望已久的買家入市態度轉趨積極。現時發展商以貼市價推售，搶盡市場焦點，新盤低價銷售策略吸納市場大部分的購買力，不乏買家趁機偷步入市，相信一旦美國啟動減息，資金流動性將增加，而置業借貸成本亦會減少，推動住宅物業市場成交動力向上。

據地政總署最新的資料顯示，7月份未有新申請的預售樓花同意書的住宅項目，是自樓市「撤辣」後首次，亦是繼今年1月後再次出現零申請。若單以私人住宅及扣除被拒絕的安達臣道項目後，今年首7個月新申請預售樓花的單位只有4,440伙，比起去年同期6,072伙大減約26.9%。而7月僅有一個項目獲批預售樓花，項目位於大埔大埔滘段4138號，涉及135伙。雖然近期新申請或獲批的樓花數目處於偏低水平，不過短期可推出的新盤單位依然不少。

現時已批出預售樓花同意書但尚未發售的私人住宅合共1.45萬個單位，而目前累積貨尾約2.22萬個單位，單計上述獲批未發售及貨尾已共達3.67萬個單位。雖然近月新申請或獲批的私人住宅數字仍屬偏低水平，但累積新盤單位的數量仍屬偏高水平，反映新盤市場供應依然充足，料發展商仍會採用貼市價的策略推盤。

筆者認為，雖然近日發展商略為減慢銷售步伐，但相信仍會採用低價開盤策略，料購買力仍側重新盤。二手交投短暫仍會陷入悶局，短期樓價依然受壓。除非息口於年內回落速度及幅度勝預期，市場對後市的信心已有所增強，二手成交或重現起色。

因此，相比起樓價，筆者更看好租金走勢，認為政府積極引入人才，內地生來港升學人數增加，刺激本港的住屋需求，料可帶動本港的租金持續上升。事實上，自踏入暑期的租務旺季，住宅租務更為活躍，當中以新盤、港鐵沿線及鄰近校區的物業更受市場追捧。主要因為受內地生，高材生、專才及受養人陸續來港，帶動本港的置業需求，導致租盤數目顯著減少，故近期的租務及租金走勢將持續強勢。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁 馬泰陽