東方日報B1：騰訊次季純利破紀錄　內地遊戲收入復甦

騰訊美國預託證券(ADR)周三(14日)美股早市折合報365.598港元，相當於較香港收市價低近2%。雖然無論從收入及盈利來看，這次季績稱得上「交足功課」，但似乎未能令市場收貨，更遑論扭轉目前淡靜的大市氣氛，況且接下來仍有其他大型科企放榜，其他業績「黑天鵝」仍可能撲熄升市的火苗。

回望騰訊上季表現，增值服務收入重新錄得按年增長6.21%，達到788.22億元，一大原因是本土市場遊戲收入恢復按年增長，收入達346億元，增幅為約9%，主要由於《無畏契約》的收入增長及《地下城與勇士：起源》成功發布。國際市場遊戲收入為139億元，撇除匯率影響與否增幅都是9%。

至於社交網絡收入按年增長2%至303億元，期內音樂與長視頻付費會員收入增加，以及小遊戲平台服務費及手遊虛擬道具銷售亦見增長。

該企首席戰略官James Mitchell指出，《地下城與勇士︰起源》的遊戲玩法經過驗證、內容豐富且玩家活躍，「我們看到了用戶關注度很高，有望成為我們下一個長青遊戲」。騰訊總裁劉熾平卻提醒，雖然上季度遊戲業務進展相當順利，但「不要忽視過去幾年我們所面臨的挑戰性商業環境」。

劉氏又指，如今要推出成功的新遊戲變得愈來愈困難，因為玩家對遊戲品質要求及期望非常高，同時現存遊戲的商業價值變得非常強大。「如果要推出一款新遊戲，實際上需要做出非常高的品質或者有十分獨特的玩法，才能夠吸引用戶。」他續指，「現在遊戲產業仍有相當大潛力，但某程度(市場發展)是周期式的」，如果遊戲行業創新潮流不足，市場便會轉差，反之亦然，投資者要意識到不同年份增長可能會時好時壞。

網絡廣告業務方面，期內收入按年升19.46%至298.71億元，主要受微信視頻號(港版稱影音號)及長視頻的收入增長驅動。不過，由於部分互聯網服務公司的廣告預算縮減，移動廣告聯盟的收入按年下降。

反觀金融科技及企業服務業務，收入按年增長再放緩至僅3.71%，錄504.4億元。管理層解釋，商業支付收入增速進一步放緩，反映消費支出緩慢增長；同時風險管控措施的提升使消費貸款收入下降，所幸理財服務收入錄雙位數增速，且企業服務業務收入實現「十幾個點」的增長率，主要由於雲服務收入增長(包括企業微信商業化提升)，視頻號商家技術服務費也錄得增長。

不過，高個位數的總收入增速何以讓盈利飆逾五成？關鍵是收入結構改善，事緣錄得增長的本土遊戲、小遊戲平台服務費、視頻號廣告與商家技術服務費均為高毛利生意，加上節目製作成本及直播收入分成減少、雲項目部署成本優化，把整體收入成本壓低4%，繼而使整體毛利率按年擴闊5.83個百分點至53.31%，其中金融科技和企業服務錄毛利率擴大9.22個百分點至47.6%，可歸功於理財生意上升和雲服務成本效益提高。