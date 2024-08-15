【東方日報產評】全球啟減息周期　美聯儲水浸眼眉

瑞士央行早在今年3月開始減息，揭開全球央行減息序幕。歐洲央行6月宣布減息，繼而加拿大、英國央行亦先後降息。最新傳來英國通脹低於預期，意味英倫銀行尚有減息空間；在亞洲，新西蘭央行昨亦意外宣布逾4年來首次減息。顯然，全球央行貨幣政策逆轉之勢已成，美國在通脹受控的情況下，聯儲局減息的呼聲亦愈來愈高。惟大選臨近、中東局勢變化，以至日本貨幣政策逆轉，帶來重大變數，聯儲局得精確判斷形勢並果斷行動，免得再次失誤，將美國經濟推向衰退邊緣。

今年歐洲央行率先轉向減息，有利歐洲經濟和資本市場穩定，由於市場已一段時間消化歐洲率先減息的預期，故即使美歐息差距擴闊，美元偏強亦叫做有個譜，畢竟美國通脹亦已由高位回落，停止加息已無懸念。

觀乎昨日美國公布的通脹數據低於市場預期，聯儲局9月減息的機會增加。事實上，美國近期的新訂單和出貨量趨降，企業和消費者需求亦開始出現疲態，一旦迅速影響勞動力市場，尤其是當前辭職率和職位空缺開始減少，年底前美國就業市場的變化，自是市場關注的重點。

不過，在經濟數據因素以外，還有3大因素左右聯儲局行動。第一是美國大選臨近，總統參選人之一的特朗普已明言不願見到大選前利率變化，以免影響選舉結果，政治考量不可能完全排除。其次是中東局勢，若在9月議息前又再升溫，令第四季物價展望有所變化，則聯儲局將對啟動減息之舉持更審慎態度。

當然，全球其他央行持續更早、更積極的減息，刺激經濟，利好投資，美國將面臨資金流走的壓力，尤其是美股估值偏高，且愈遲減息，經濟衰退風險相對增加，部分資金選擇趁高減持美元資產，套現到其他市場尋求機會。

畢竟對美國而言，美元偏強，有利留住資金，確保國債需求，能繼續以債冚債度日；但同時高息加重美國政府的債務利息負擔，一旦經濟轉差，政府收入進一步下跌，財政危機早晚要燒到美元信用。聯儲局如何拿捏利弊，走好下一步棋，精準施行貨幣政策，當面臨重大考驗。

本月殺出的一個重大變化，乃日本央行啟動貨幣政策正常化，宣布加息，觸發這些年以低息借日圓到海外投機的巨量套利交易資金須拆倉、平倉，這從日本央行宣布減息後的幾個交易日，日本股、匯市場動盪得到印證。第二個後果，就是同被視為避險貨幣的日圓走出負利率時代，美日息差縮窄下，未來將分流了流往美元的避險需求，美國若急於大幅減息，美元匯率及美債需求誠然是重大考量。

有云：「美國打噴嚏，全球都感冒」。今年美國貨幣政策正走向拐點，2021至2022年聯儲局啟動加息周期時點誤判，令美國通脹一度瀕臨失控，須猛力加息力挽狂瀾，惟已損及市場對聯儲局的信心。若今次啟動減息周期又再一次「失分」，非但會再次傷害美國經濟，更會為全球去美元化給力。