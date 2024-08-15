施羅德投資：能源轉型企業擁抱低碳商機

隨着低碳經濟轉型趨勢推進，目前環球各國正經歷重大轉變。10年前，能源市場仍由化石燃料主導，但時至今日，可再生能源技術不但變得更成熟，而且成本亦愈來愈低廉，普及程度亦大幅上升。

從電動車到能源儲存解決方案，技術的進步和創新令人們能更有效地使用可再生能源，並重塑交通和能源等行業。然而，能源轉型的影響並不僅限於這些行業。以木材業為例，日本一間木製品住宅建築公司正處於開發創新木製產品和建築技術的領先地位。這家公司正在改變建造方式，其所使用的木夾板製品大幅提升木結構的強度和耐用性。

技術領先公司發展潛力厚

這些產品提供了可持續的傳統材料替代品，這一點至關重要，因為如果要將全球氣溫升幅限制在攝氏1.5至兩度之內，鋼、水泥和混凝土等材料的碳排放必須在2050年前大幅減少90%以上。木材作為一種可再生資源，在可持續管理下對減少建築物的碳足迹起到關鍵作用。

再以一間全方位的亞洲模具設備公司作例子，公司從汽車和電腦零件、醫療設備和家用電器，以及模具設備支撐着各種商品的生產。作為創新的典範，這公司開發了突破性的模塑技術，與傳統技術相比，可將產品重量減少高達25%。此外，公司是「一體化壓鑄」技術的專家，這種生產大型鋁合金車身零件的技術，可以將汽車車身重量減少高達30%，成本降低高達40%，這不僅提高能源效率，亦有助於汽車製造商大幅減少碳排放。

低碳經濟轉型行業充滿活力及正在蓬勃發展，透過投資於推動轉型的企業和技術，投資者不但可以參與令人振奮且前所未有的投資機會，還可以在促進可持續未來方面發揮關鍵作用。

施羅德投資亞太區可持續投資總監 Claire Herbert