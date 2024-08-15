凱基亞洲：市場波動仍然存在　增防禦策略

美國非農數據不佳，加重市場對經濟放緩的憂慮，但隨ISM服務業與初領失業救濟金人數公布優於市場預期後，投資者對景氣衰退擔憂稍為緩解，後續聚焦美國大選、地緣衝突與景氣下行速度。考慮到景氣趨緩，且市場擾動仍然存在，股市投資方面可增加防禦類股，並採取分注策略，債市投資方面，可逢利率上行時增加配置優質債券。

逢利率反彈配置優質債券

債市方面，優質債券，如美國公債與投資級債，於衰退時期表現往往表現不俗。而目前經濟陷入衰退可能性仍在，甚至有部分投資者開始質疑聯儲局是否等得太久才開始降息。另一邊廂，巴菲特旗下巴郡第二季大幅減持蘋果公司的同時，不斷加倉美國短債。這被市場人士視為巴菲特擔心美國經濟衰退，因為巴菲特曾經說過會在經濟危機期間購入短期國庫債券。

目前，數據反映美國9月降息機率達100%，明年存在1厘降息預期。美國減息預期升溫，令不同年期的美國國債孳息回落，截止8月9日，2年期及10年期國債息為4.05%及3.93%左右，債息較一個月前分別跌約56及35點子。債息下跌支持債價上升，近期投資級別債普遍表現不錯，在環球股市回調期間更顯得亮麗。美國公債孳息率大方向是向下已是共識，而近日市場對經濟衰退的擔憂稍為緩解，孳息率才稍為反彈一些，建議可先配置中天期債鎖利，長天期債視投資人風險承受度可逢孳息率反彈後布局。

維持環球分散配置股票較可取

股市方面，部分市場人士認為中港股票處於歷史低位，而美、歐、日、台股則在高位，資金有可能從高估市場流向低估市場，當中，包括港股市場。不過要留意，本周為本港重磅科技股業績期，業績表現料左右大市，部署時要小心為上，建議維持環球分散布局較可取。加上美國總統大選將於今年11月舉行，料兩黨均會打「反華牌」。在經濟乏力的內憂以及地緣政治的外患夾擊下，中港股市要向上衝破所有阻力亦非易事，必要時期保持觀望是可取的。

凱基亞洲投資策略部(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。)