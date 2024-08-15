人幣中間價升至7.1399　專家：大機會延續升值態勢

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1399，較上日升16點子。離岸人民幣(CNH)兌美元報7.1594，每百港元兌91.82元人民幣，在岸價(CNY)見7.1632。亞洲市，美匯指數報102.68。

內媒引述高級研究員王有鑫認為，未來幾個月人民幣對美元大概率將延續升值態勢。他指，中國經濟復甦基礎進一步夯實，將為人民幣匯率提供堅實支撐。美國經濟下行壓力將持續加大，美股進入調整期，聯儲局政策寬鬆幅度可能超過此前預期，美匯指數和美債孳息率將繼續回落，9月份聯儲局議息會議之後，中美利差倒掛趨勢將明顯改善，人民幣面臨的外部壓力將持續緩解。

他又指，全球政治經濟局勢的複雜性和金融市場的劇烈波動，可能促使更多國際資本在全球尋求避風港，人民幣匯率具有較高的穩定性、中國經濟內生增長動力持續增強，可以預見，當前及未來幾個月人民幣資產將受到更多關注。

此外，報道又引述上海金融與發展實驗室主任曾剛指，若未來美元進入減息周期，隨着中國經濟持續向好，人民幣匯率回升將成為大概率的趨勢，同時聯儲局減息將會帶動美元存款利率下降，在美元市場收益率下降，甚至可能進一步貶值的情況下，此時換匯或未必是好時機。

曾剛提醒投資者，長期來看，匯率波動整體將在合理範圍內保持基本穩定。不過原則上來講，聯儲局貨幣政策出現周期性變動拐點時，市場波動性會明顯加大，金融市場風險上升，如近期日本股市、美國股市波動等。因此，不論進行甚麼操作，投資者都需高度關注相關風險。