內地7月商品住宅銷售價格按年減幅擴大

國家統計局公布，今年7月份商品住宅銷售價格較上月下降，按年減幅整體略有擴大，其中一線城市二手住宅銷售價格按年減幅持續收窄。

7月份，第一線城市新建商品住宅銷售價格較上月下降0.5%，降幅與上月相同。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.5% 、0.8%和0.9% ，上海上漲0.2% 。二線城市新建商品住宅銷售價格較上月下降0.6% ，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格較上月下降0.7% ，降幅比上月擴大0.1個百分點。

7月份，一線城市二手住宅銷售價格較上月下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點，其中北京持平，上海上漲0.1% ，廣州、深圳分別下降0.9%和1.2% 。二、三線城市二手住宅銷售價格較上月均下降0.8% ，降幅均較上月收窄0.1個百分點。

按年比較，7月第一線城市新建商品住宅銷售價格按年減4.2%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降3.3%、9.9%和8%，上海上漲4.4% 。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期分別下降4.8%和5.8% ，降幅比上月分別擴大0.3個和0.4個百分點。

月內，一線城市二手住宅銷售價格按年減8.8%，降幅比上月收窄0.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降7.2%、5.6%、12.4%和9.8% 。二、三線城市二手住宅銷售價格較去年同期分別下降8.2%和8.1%，降幅比上月分別擴大0.3個和0.4個百分點。