內地7月工業及首7月固投遜預期　零售升2.7%勝預期

中國國家統計局公布，內地7月規模以上工業增加值按年實際增長5.1%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，遜預期。從按月看，7月份，規模以上工業增加值比6月增長0.35%。1至7月份，規模以上工業增加值按年增長5.9%。

7月社會消費品零售總額37,757億元人民幣(下同)，按年增長2.7%，勝預期。其中，除汽車以外的消費品零售額33,959億元，增長3.6%。1至7月份，社會消費品零售總額273,726億元，按年增長3.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額246,990億元，增長4.0%。

1至7月份，全國固定資產投資(不含農戶)287,611億元，按年增長3.6%(按可比口徑計算)，遜預期，其中，民間固定資產投資147,139億元，與去年同期持平。從按月看，7月份固定資產投資(不含農戶)下降0.17%。

1至7月份，全國房地產開發投資60,877億元，按年下降10.2%(按可比口徑計算)；其中，住宅投資46,230億元，下降10.6%。1至7月份，新建商品房銷售面積54,149萬方米，按年下降18.6%，其中住宅銷售面積下降21.1%。新建商品房銷售額53,330億元，下降24.3%，其中住宅銷售額下降25.9%。

此外，7月全國城鎮調查失業率為5.2%，比6月上升0.2個百分點，比上年同月下降0.1個百分點。

統計局指，各地區各部門認真貫徹落實決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加強宏觀調控，有效應對風險挑戰，經濟運行總體平穩、穩中有進，生產需求繼續恢復，就業物價總體穩定，新動能繼續培育壯大，高質量發展扎實推進。