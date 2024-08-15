郭家耀：港股難有突破 長建可揸長線
2024年08月15日 11:15
東網電視更多新聞短片
宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美國通脹有受控迹象，聯儲局減息步伐將更明確，對環球股市正面。不過，港股未見明顯受惠，市場仍然觀望企業業績及內地宏觀經濟表現。恒指近期主要在17,000點附近徘徊，且成交持續淡靜，反映投資者入市態度謹慎，大市難有突破動力，預計指數維持在16,500至17,500點上落為主。
騰訊控股(00700)第二季純利破紀錄，郭認為其整體業績符合預期，遊戲業務增速有加快迹象，廣告收入亦有雙位數字增長不俗表現，市場普遍對其下半年表現感到樂觀。不過，市場關注騰訊與蘋果公司就微信小遊戲收入分成進行談判，股價績後受壓。事實上，該股近半年主要在350至400元上落，若因與蘋果公司談判因素，股價回落至360元樓下，不妨趁低吸納。
長江基建(01038)上半年純利按年增長1.7%，中期息每股派0.72元，按年升1.4%。郭家耀指其經營表現穩健，業績亦符合預期，派息能力有保證。另外，聯儲局有機會進行減息，美元轉弱下，困擾公司的匯率及利率問題有望解決，亦對公司有利。另外，長建申請於英國第二上市 ，由於其估值相對其他英國同業有一定折讓，上市後有望收窄，對估值有正面幫助，可視長建為值得長線投資對象。