郭家耀：港股難有突破　長建可揸長線

宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美國通脹有受控迹象，聯儲局減息步伐將更明確，對環球股市正面。不過，港股未見明顯受惠，市場仍然觀望企業業績及內地宏觀經濟表現。恒指近期主要在17,000點附近徘徊，且成交持續淡靜，反映投資者入市態度謹慎，大市難有突破動力，預計指數維持在16,500至17,500點上落為主。