【產經直播】騰訊績優 何解股價跌？
2024年08月15日 12:13
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備受市場關注的美國7月消費物價指數(CPI)出爐，按年升2.9%，為3年多以來首次低於3%水平樓下；撇除食品及能源的核心CPI則按年升3.2%，亦連續第4個月出現回落，增速亦都是自2021年初以來最低。不過較令市場失望的部分，是住房成本停止下降趨勢，7月按月升0.4%，較6月按月升0.2%加快。根據芝商所Fed Watch工具顯示，市場對聯儲局9月減息睇法不變，但押注一口氣減息0.5厘可能大幅下降，機會率由50％降至36％。投資者該如何解讀最新的通脹數據？
隔晚美股反覆做好，納指靠穩收市轉升0.03%，已連升5日，市況已回穩？科技七雄中，尚餘英偉達(Nvidia)未放榜，業績將於本月28日公布，績前仍是吸納好機會，還是最後逃生門？惟英偉達CEO黃仁勳近期展減持公司股份，有無啟示？另有傳華為國產AI晶片10月登場，據報性能拍得住英偉達H100，對英偉達會否構成威脅？投資者亦要睇實英偉達首批Blackwell晶片出貨時間？
港股方面，騰訊(00700)季績勝預期，經調整純利按年增長近53%，達約573億人民幣，再創歷史新高，遠勝市場預期；貢獻最大的增值服務業務收入重拾按年增長，升幅逾6％，達到788億元人民幣，其中一大原因是本土市場遊戲收入恢復按年增長。不過騰訊成績表似乎未能令市場收貨，股價周四(15日)早段未見大升，難助大市扭轉淡靜氣氛？另一隻科技股龍頭阿里巴巴(09988)今日亦會公布首季業績，相信也難為大市帶來驚喜？此外，內地重磅經濟數據又會點左右大市？
放眼日本，日本首相岸田文雄周三(14日)宣布不競逐連任黨自民黨總裁，並在自民黨選出新總裁後辭去首相職務。岸田文雄近月支持率一直下滑，除了受政治獻金醜聞所困擾外，選民亦對通脹及日圓貶值不滿。被視為下任首相熱門人選之一的石破茂，據報支持日央行逐步加息。日股早段繼續做好，反映市場對調動受落？如何利用南方東英日經225指數ETF(03153)及槓反產品作部署？
另外，在美國通脹數據公布後，市場對美聯儲9月大幅減息的預期降溫，國際金價及比特幣價格，周三均見回吐。比特幣跌3%，見58700美元水平，後市睇好定睇淡？隔夜紐約期金收跌1.1%，每安士報2479.7美元；現貨金價收報2448.02美元，跌0.69%。不過中東局勢緊張，對金價仍有支持作用？黃金是否趁低吸納的機會？
美10年期國債債息周三曾跌穿3.8厘。美股早前經歷震盪，在股市波動環境下，應增加固定收益資產配置？南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)值得留意？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及元宇證券基金投資總監林嘉麒(KK)為大家逐一解答。
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