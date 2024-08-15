【產經直播】騰訊績優　何解股價跌？

備受市場關注的美國7月消費物價指數(CPI)出爐，按年升2.9%，為3年多以來首次低於3%水平樓下；撇除食品及能源的核心CPI則按年升3.2%，亦連續第4個月出現回落，增速亦都是自2021年初以來最低。不過較令市場失望的部分，是住房成本停止下降趨勢，7月按月升0.4%，較6月按月升0.2%加快。根據芝商所Fed Watch工具顯示，市場對聯儲局9月減息睇法不變，但押注一口氣減息0.5厘可能大幅下降，機會率由50％降至36％。投資者該如何解讀最新的通脹數據？

隔晚美股反覆做好，納指靠穩收市轉升0.03%，已連升5日，市況已回穩？科技七雄中，尚餘英偉達(Nvidia)未放榜，業績將於本月28日公布，績前仍是吸納好機會，還是最後逃生門？惟英偉達CEO黃仁勳近期展減持公司股份，有無啟示？另有傳華為國產AI晶片10月登場，據報性能拍得住英偉達H100，對英偉達會否構成威脅？投資者亦要睇實英偉達首批Blackwell晶片出貨時間？

另外，在美國通脹數據公布後，市場對美聯儲9月大幅減息的預期降溫，國際金價及比特幣價格，周三均見回吐。比特幣跌3%，見58700美元水平，後市睇好定睇淡？隔夜紐約期金收跌1.1%，每安士報2479.7美元；現貨金價收報2448.02美元，跌0.69%。不過中東局勢緊張，對金價仍有支持作用？黃金是否趁低吸納的機會？

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