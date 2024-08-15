華為Mate 60系列手機首官宣減價　最多減800元人幣

內媒報道，華為Mate60系列宣布調整售價。從華為商城看，華為Mate60享500元人民幣(下同)優惠，售價4,999元起；Mate60 Pro減價800元，售價5,699元起，降幅12.3%；Mate60 Pro+減價800元，售價8,199元起，降幅8.9%。不過，華為Mate 60RS非凡大師並未調價。

報道指，一個月前Pura70全系列曾宣布減價，華為終端發布消息稱，華為Pura70全系列進行限時優惠，起售價從5,499元降至4,999元。當時華為Mate 60系列沒有官方優惠，且仍然部分缺貨。

市場研究機構TechInsights數據顯示，今年第二季華為全球智能手機出貨量按年增長49%至1,160萬台。同時，由於高端機型(Mate和Pura系列組合)佔比較大，其批發平均售價(ASP)和批發收入均創歷史新高。中國市場仍是華為主要市場，佔其全球智能手機出貨量的89%。

是次Mate60減價是官方首次減價。華為Mate60系列價格一直十分堅挺，即使在今年618活動期間的京東自營上，華為Mate60Pro 12GB+512GB版本售價6,927元，相比原價6,999元，也僅減價數十元。