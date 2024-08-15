調查：98%澳門人對實現就醫自由感憂慮　比例較港人高

保誠保險（澳門分行）公布「就醫自由度調查」顯示，98%澳門居民對實現「就醫自由」感憂慮，比例高於大灣區整體水平94%，亦較區內地受訪者（92%）及香港受訪者（93%）高。

談到難以達至「就醫自由」的原因，逾半數（55%）受訪者歸因於醫療費用高昂，其中近半（49%）澳門居民對醫療開支急增感到憂慮，可能源於醫療通脹的現象。調查結果顯示，澳門受訪者預計未來十年醫療開支增幅達18.2%，較大灣區內地居民（14.3%）及港人（17.7%）的預計升幅為高。當中，過半（56%）受訪澳門居民打算透過政府提供的醫療援助應對未來十年持績上升的醫療開支，遠高於整體大灣區受訪者的比例（31%）。

鑑於醫療開支不斷上升，大灣區整體受訪者預料宵現就醫自由需570萬澳門元（約550萬港元），即相當於其大約16年的家庭收入；而大灣區內地居民和香港居民預計的門檻則分別約為470萬澳門元及690萬澳門元，相當於其大約10年的家庭收入。