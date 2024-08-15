國統局：房地產市場續處調整　就業總量壓力仍在

國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華在發布會表示，7月部分房地產相關指標降幅繼續縮小，但多數房地產指標仍處於下降之中，房地產市場仍處於調整中。下階段，要落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展的新模式，促進房地產市場平穩健康發展。

她指，調查失業率呈現季節性上升，主要受到畢業季的影響，就業形勢總體仍比較穩定。農民工就業基本穩定，外來農業戶籍勞動力城鎮調查失業率4.9%，低於全國城鎮調查失業率。

她表示，就業總量壓力依然存在，就業難、招工難並存的結構性矛盾仍然比較突出，部分行業和重點群體的就業仍然承壓。不過，隨着經濟持續回升向好、新質生產力加快催生就業崗位，就業形勢有望保持總體平穩。

她稱，居民消費價格有所回升，7月消費物價指數(CPI)按月漲幅較大，主要是受到高溫降雨天氣推高鮮菜和雞蛋價格、暑期出遊旺盛帶動機票住宿價格上漲的影響。至於工業生產者出廠價格指數(PPI)方面，下半年按年降幅有望收窄，但不排除有一些不確定新因素存在，部分月份可能會出現波動。