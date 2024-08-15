PARK SEASONS夥代理推出按揭優惠　預告同系餘貨將應市

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周四(15日)夥同代理推出按揭優惠。發展商預告，短期內以現樓形式推售同系鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE餘貨單位。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，PARK SEASONS將於明(16日)作新一輪銷售，包括70伙首推的2B座單位，料吸引不少將軍澳年輕客及分支家庭客。SEASONS系列項目至今累沽785伙，套現近49.5億元。是日最新售出2A座46樓F室，實用面積327方呎，屬高層一房戶，成交價498.6萬元，呎價約15,248元。

他續指，同系KOKO ROSSO及KOKO MARE ，部署於月底以現樓形式重啟銷售，兩期至今累計售出555伙，佔已推售單位約86%。項目於上月初落成，預料本月內完成交樓程序。隨著KOKO系列全面落成，亦帶動租金上升，現時每方呎租金介乎45至50元。

PARK SEASONS與利嘉閣地產為買家提供按揭優惠。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，最新為項目推出的「綠易按」按揭優惠，按息全期低至銀行同業拆息(H) 加1.3厘，實際按息為4.125厘，享有0.5%銀行現金回贈，以及特高綠色按揭獎賞最高達14,090元，年期最長30年，另設高息存款戶口。