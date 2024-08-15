聯通半年盈利升11.3% 中期息增22%至0.2481元人幣

業績公告顯示，聯通上半年收入錄1,973.41億元，按年增長2.87%，其中服務收入有1,756.56億元，按年增長2.69%。公司又稱，由於近年中資企業出海、出境旅遊人次的大幅提升，上半年國際業務收入錄60億元，按年增長8.4%。

至於上半年聯通移動用戶淨增逾600萬戶，總用戶達3.4億戶，淨增規模創近5年同期新高，而5G套餐用戶滲透率則逾80%，千兆寬帶用戶滲透率逾25%，融合用戶每月每戶平均收入(ARPU)達103元。

至於上半年資本支出則按年下降13.4%，至239億元，帶息債務較去年底下降3.8%至30.5億元，整體資產負債率跌至45.5%的健康水平。

聯通稱，展望全年他們有信心實現營業收入穩健增長、利潤雙位數增長，並將固定資產投資鎖在650億元之內，而該企上半年則完成固定資產投資239億元。聯通股價績前靠穩，周四(15日)收升1.29%，報6.26元。