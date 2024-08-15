長實：會否再減派息需視乎業績　賭香港長期差會出錯

該企上半年減派息9%，至於全年會否再減派。李表示，要視乎未來業績。回饋股東除了派息外，也可用股份回購，尤其是股價有折讓的時候。

被問到會否繼續進取地減價賣樓，他說，推出樓盤項目需要以一個市場為焦點的方法，相信負責的相關同事會有好的策略。對於香港樓市，李表示沒有水晶球，「但香港過去幾十年經歷了多個起伏周期，每次賺錢最多的人，都是敢於在其他人都睇淡時入市的人。經驗告訴我，香港市場會回復，並且回復得很快。」他強調：「我唔敢賭香港市場太差，過去歷史告訴我們，邊個賭香港長期差都會錯。」

對於長實的公用事業投資，李謂，相關投資在逆市下保持韌性，並且這些基建業務有很好的融資能力。集團會維持在國際找投資機會，並會適時投資香港地產。他說：「如果香港有好的投資機會，我們會很容易用國際資產來籌集資金回來香港。」集團在香港有部分心儀的項目，不會說志在必得，但憑藉強勁海外資產，可動用很大的流動性回香港購買大型項目。

對於物業租賃市場，李表示，過去幾年投資於英國的社會性房屋，穩定了集團的租金收入來抵禦香港疲弱的租賃市場，使整體租金收入維持韌性。對於寫字樓市場，他說香港整體出租率為85%，集團將會做得更好。至於長江中心第二期，他認為無論建築和地點都具標誌性，在市場回復時它應有好的表現。