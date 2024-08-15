內地餐飲強攻核心區舖位　尖沙咀空置率創近9年新低

舖市租賃靠穩，市場錄得多宗大額矚目的舖位租務成交，且多集中在核心消費區，而四大核心消費區商舖空置率較去年均有改善。

7月商舖租務成交錄得314宗，與上一個月持平，同時，尖沙咀舖位空置率降至約7.9%，按年大減約2.29個百分點，續創近9年新低。

中原(工商舖)商舖租賃部何潔釵表示，7月舖位租務成交金額錄得共約3,066萬港元，微跌約2.6%，而月內市場錄得多宗大額矚目租務成交，當中包括旺角西洋菜南街38至40號萬高商業大廈地下至2樓，面積約4,750方呎，以約60萬元租出，平均呎租約126元，新租客為零售商，另一宗為旺角豉油街24至26號地下2至4號舖，面積約900方呎，以約35萬元租出，呎租約389元，新租客為餅店。

至於空置率走勢方面，何又稱，上月四大核心消費區中，尖沙咀空置率按月下跌約0.09個百分點，不僅走出疫情頹勢，較2021年2月的高位約17.26%，大幅回落約9.36個百分點，更是連續兩個月回落，再度創下自2015年9月錄得約8.54%後至今的新低。

銅鑼灣空置率亦明顯回落，7月錄得約5.54%，按月低約0.26個百分點，續為各核心區中空置率最低。至於，中環空置率亦由升轉跌，按月減少約0.02個百分點至7.24%，按年也下跌約1.68個百分點。不過，旺角空置率則按月微升約0.08個百分點至約7.97%，而對比去年同期則下調約0.63個百分點。

她補充，上月市場錄得多宗餐飲行業租務個案，包括內地兩家知名手搖飲料店，分別於銅鑼灣及佐敦開展新據點；其中一家承租銅鑼灣怡和街1至1L號香港大廈地下A3號舖，面積為約350方呎，月租約13萬元，而另一家則租用佐敦彌敦道240至252號立信大廈地下4及5號舖，面積約1,180方呎，月租約12.8萬元。此外，有找換店以月租約12萬元租用香港大廈地下A1號舖及閣樓，面積約560方呎，呎租約214元，租金較上手舊租金跌約18.9%。

何指出，訪港內地旅客增長對本港舖租市場帶來正面幫助，而內地企業及海外與內地餐廳來港開舖亦蔚然成風，反映商戶開業信心已陸續增強，料商舖空置率及租務亦將持續向好，並會陸續伸延至其他地區。而隨着商舖租務交投逐步改善，預料個別地區租金水平會穩步上揚。