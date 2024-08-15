美國減息在即　港元拆息偏軟　敍造定存乜期限最着數？

美國減息在即，大部分銀行普遍將定期存款年利率向下調整，食「息」一族該如何部署定存策略？大新銀行零售銀行處銀行產品部主管文浩霖表示，除了預期聯儲局將在9月減息之外，定存息回落，亦可能與同業拆息(Hibor)下跌及各大銀行本身對存款的需求有關。基於目前利率走勢下，考慮到靈活性及利率回報，一般情況下3個月存款期是較為可取。

他分析，若客戶現在選擇做一個月存款期，通常年利率會比較低，但可以保留彈性，一個月後可按需要調整財富規劃。不過，屆時聯儲局可能已經減息，那麼全香港銀行的定期存款優惠也有機會向下調整。

3個月期方面，因為大部分銀行給客戶的3個月定存息率較一個月高，而且3個月存款期也不是太長，仍然保留彈性。然而，到期月份將會在11月，到時定期存款年利率會是怎樣的情況，會否因接近年結而較為優惠，仍然是未知之數。

如果不介意鎖定資金6個月或更長的時間，其存款利率也是不錯的話，又不介意它可能低於3個月的年利率，那麼便要衡量和考慮一下，是否趁即將減息而鎖定某個年利率呢？雖然6個月存息較3個月低，但因為若果美國減息可能會導致定存利率繼續向下調整，所以如果現在鎖定6個月期或以上可能也會有好處。

文氏提醒，不同的存款期均有優點和缺點，最重要的是要按個人因素及需要作出謹慎的選擇，或可考慮分散資金至不同的存款期，觀察利率往後走勢作出靈活部署。