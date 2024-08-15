【內銀悲歌】平安銀行上半年撥備前少賺14%

淨息差瀉59點子

究其原因，主要是營業收入按年瀉12.95%至771.32億元，其中淨利息收入按年挫21.63%至490.86億元，原因無他——淨息差按年暴瀉59點子至1.96%，手續費及佣金淨收入按年亦跌20.62%至129.97億元。

單看次季，淨息差按季跌10點至1.91%。上半年合計，企業貸款平均收益率按年跌0.35厘，僅得3.7厘，難怪港銀生意難做，更好賺的個人貸款平均收益率按年跌1.01厘，至5.9厘，而上季分別為3.61厘及5.75厘。

個人貸款餘額半年縮近8%

值得留意的是，6月底，該行貸款餘額按半年僅升0.2%，其中企業貸款按半年升11.4%，但個人貸款按半年跌7.9%。

資產質素方面，6月底，一般企業貸款不良率按半年升0.01個百分點至0.75%，其中房地產業及製造業分別升至1.26%及0.67%；個人貸款按半年升0.05個百分點至1.42%，其中樓按按半年0.14個百分點至0.44%，消費性貸款按半年升0.23個百分點至1.46%，信用卡不良率為2.7%。