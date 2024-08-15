【業績一覽】金蝶國際、中國軟件國際及贏家時尚等
2024年08月15日 21:21
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金蝶國際(00268)公布截至2024年6月30日止中期業績，期內合同產生的收入為28.70億元人民幣，按年升11.85%。歸屬於公司權益持有人的虧損為2.17億元人民幣，按年收窄23.16%。不派息。
中國軟件國際(00354)公布截至2024年6月30日止中期業績，期內收入錄79.26億元人民幣，按年減少6.2%。公司擁有人應佔溢利為2.85億元人幣，按年減少18.6%。不派發中期股息。
荃信生物(02509)公布截至2024年6月30日止中期業績，期內錄得虧損1.83億元人民幣，按年收窄31.05%。
贏家時尚(03709)公布截至2024年6月30日止中期業績，期內收益為33.06億元人民幣，按年降1.03%。母公司擁有人應佔溢利為2.78億元，按年減少37.41%。不派中期息。
康寧傑瑞製藥(09966)公布截至2024年6月30日止中期業績，期內虧損4489.6萬元人民幣，虧損按年擴大12.62%。不派息。
捷榮國際控股(02119)公布截至2024年6月30日止中期業績，期內純利3614.6萬港元，按年增63.63%。每股普通股派中息息2.76港仙。