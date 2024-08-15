長和系：暫無計劃推動系內其他公司赴英上市

長和上半年零售業務收益按年增長3.21%至914.69億元，除非東盟亞洲地區外，此部門大部分業務均表現繼續達致或甚至超越疫情前之水平。而其中國保健及美容產品收益按年跌約23%至68.79億元。聯席董事總經理兼屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示，上半年中國內地、香港及台灣等地的非東盟亞洲地區屈臣氏業務表現相對較弱，主要由於區內消費氣氛疲軟的拖累，但不會長期看淡中國市場未來發展。

李澤鉅補充：「今日內地生意係辛苦啲，但我哋不敢長遠看淡中國零售市場，中國過去10年有咁輝煌的成績，大家是有目共睹。」在6月底，零售部門在28個市場經營16,548家店舖，按年增加2%。

港口部門繼續復甦，上半年收益215.94億元，按年升9%，乃由於吞吐量上升，以及因進口滿載貨櫃增加導致港口擠塞令主要來自墨西哥之倉儲收入增加4%所帶動。

至於長和旗下的英國電訊業務3 UK與當地第三大電訊商Vodafone的合併，集團財務董事陸法蘭相信，合併建議將為當地製造第三大電訊營運商，好與第一和第二大營運商競爭，為當地電訊市場帶來更好的競爭環境。集團將繼續與英國競爭和市場管理局(CMA)商討。