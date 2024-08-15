新盤周四錄大手成交 投資者斥1993萬元購3伙沙田現樓
2024年08月15日 22:02
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新盤市場於周四(15日)連接錄得大手成交，沙田現樓項目獲投資者斥資1,993萬元購入3伙高層戶。北角豪宅新盤突擊上載樓書，新一期提供123伙，發展商預告將招標推售三房及四房大單位。
●北角海璇II上載樓書
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周四(15日)上載樓書至一手住宅物業資訊網。該期數提供123伙，標準一房單位佔約48%，今期提供的單位戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積介乎277至2,127方呎。新地副董事總經理雷霆表示，配合下月有機會減息，項目部份單位將於短期內招標，首批招標單位只涉及30伙，戶型為三房及四房單位。
●將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS累售786伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周四(15日)夥同代理推出按揭優惠。發展商預告，短期內以現樓形式推售同系鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE餘貨單位。SEASONS系列項目至今累沽786伙，套現逾49.5億元。是日最新售出兩伙，包括2A座46樓F室，實用面積327方呎，屬高層一房戶，成交價498.6萬元，呎價約15,248元。
●啟德澐璟錄「一客兩食」
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周四(15日)錄得「一客兩食」成交個案，由同一組買家購入兩伙相鄰單位，共涉資1.64億元。項目最新售出的單位包括2座17樓A室，實用面積1,909方呎，屬四房雙套間隔，連私人電梯大堂，可享維多利亞港海景，以8,302.19萬元售出，呎價約43,490元。
●沙田星凱‧堤岸單日沽4伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，旗下沙田星凱‧堤岸於周四(15日)再錄4宗成交，其中一組買家斥資1,993萬元購入3伙高層戶作長線投資。上述大手成交的單位包括1座48樓C室，實用面積228方呎，開放式戶型，成交價505.8萬元，呎價約22,184元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期特色戶625萬元成交
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今(15日)以625萬元售出第6A座1樓A9室，實用面積386方呎，兩房間隔，連148方呎平台，呎價約16,192元，買家另可享現金回贈。
●油塘親海駅頂層特色戶破頂價沽
長實集團(01113)旗下油塘親海駅，於周三(14日)以破頂價沽出頂層特色戶，售出單位為第2B座33樓A室，實用面積718方呎，屬三房一套連儲物室間隔，外連646方呎天台，買家選用即供付款計劃，享19%折扣，以1,292萬元買入單位，呎價約17,994元。
●西營盤尚逸累售逾107伙
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，由上月初開售至今(15日)已售出逾107伙，套現逾6億港元。集團執行董事曹展康表示，有見項目銷情理想，昨日(14日)已加推價單5號，涉及17伙，並安排於周日(18日)開售。他續指，新加推單位涵蓋高層向南一房戶，可享山景，以及可享維港海景的高層三房單位。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS半月沽7伙
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，於8月至今(15日)已售7伙，套現逾4.6億元。是日最新售出1座23樓C室，實用面積764方呎，兩房間隔，成交價2,674萬元，呎價為35,000元。全盤迄今累售61伙，總套現逾61億元，當中5伙為特色戶，亦錄得9組大手客。
●元朗錦上路站柏瓏預計關鍵日期延遲
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I及柏瓏II，預計關鍵日期由原定今年10月及11月，延期4至5個月。發展商指，項目因不可抗力所導致的延誤及或惡劣天氣，在項目的認可人士在作出評估後，已分別批予柏瓏I及柏瓏II，延期至明年3月4日及明年3月17日。