新盤周四錄大手成交　投資者斥1993萬元購3伙沙田現樓

新盤市場於周四(15日)連接錄得大手成交，沙田現樓項目獲投資者斥資1,993萬元購入3伙高層戶。北角豪宅新盤突擊上載樓書，新一期提供123伙，發展商預告將招標推售三房及四房大單位。

●北角海璇II上載樓書

●將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS累售786伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周四(15日)夥同代理推出按揭優惠。發展商預告，短期內以現樓形式推售同系鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE餘貨單位。SEASONS系列項目至今累沽786伙，套現逾49.5億元。是日最新售出兩伙，包括2A座46樓F室，實用面積327方呎，屬高層一房戶，成交價498.6萬元，呎價約15,248元。

●啟德澐璟錄「一客兩食」

●沙田星凱‧堤岸單日沽4伙

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，旗下沙田星凱‧堤岸於周四(15日)再錄4宗成交，其中一組買家斥資1,993萬元購入3伙高層戶作長線投資。上述大手成交的單位包括1座48樓C室，實用面積228方呎，開放式戶型，成交價505.8萬元，呎價約22,184元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期特色戶625萬元成交

●油塘親海駅頂層特色戶破頂價沽

●西營盤尚逸累售逾107伙

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，由上月初開售至今(15日)已售出逾107伙，套現逾6億港元。集團執行董事曹展康表示，有見項目銷情理想，昨日(14日)已加推價單5號，涉及17伙，並安排於周日(18日)開售。他續指，新加推單位涵蓋高層向南一房戶，可享山景，以及可享維港海景的高層三房單位。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS半月沽7伙

●元朗錦上路站柏瓏預計關鍵日期延遲