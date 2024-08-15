聯通：維持全年資本開支650億人幣　將加強智算基礎建設

董事長陳忠岳表示，集團已明確「聯網通信」及「算網數智」兩類主營業務，現時前者佔主營收入約四分之三。未來將繼續推動規模經營和價值提升、加快應用產品研發、加強智能物聯網及智能車聯網的應用場景，以為業務提供更多價值，同時會鞏固聯通雲和算力網絡基礎建設。

至於國際業務方面，陳氏直言，沒有足夠的國際業務就不是國際化企業，也無法服務好一帶一路市場。集團上月取得青島及海口的國際通訊業務出入口許可，現時累計共有14個區域獲有許可，公司有條件和基礎擴充不同的國際市場。

另外，聯通上半年經營活動現金流量淨額為292.9億元，扣除期內資本開支後自由現金流為53.9億元。首席財務官李玉焯解釋，主要因期內經營活動淨現金流減少90億元，但強調仍為合理且健康水平。