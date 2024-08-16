【東方日報產評】中港景氣無力挽　企業經營甚艱難

第三季中、港經濟景氣未見大起色，內地經濟仍備受房地產及地方政府債務問題困擾，且猛力去槓桿及強監管，令大部分內、外資都選擇做旁觀者，致A股交投異常淡靜。至於香港，樓市遲來的撤辣效應已過去，股、樓皆弱，加上內地旅客丁財欠旺，消費零售續弱，兩地景氣積弱予人無力挽回的感覺，市場信心低迷，企業經營甚艱難，誰料疫後遲遲等不到正常化下榮景重現，令人沮喪！

觀內地7月3大經濟增長巨輪表現，社會零售增幅雖略勝預期，但別忘記政府推出大量以舊換新等催谷消費的措施，這按年2.7%的溫和增長是否具可持續性，不無隱憂。至於工業增加值及固定資產投資表現均遜預期，除了因內房危機外，中美博弈下生產線外移，以及在美國制裁高端晶片衝擊內地製造業，絕對是影響因素。內部需求疲弱，物價持續低迷是最好說明，種種因素令第三季展望未許樂觀，也令下半年增長添變數。

香港方面，標普全球7月香港採購經理指數(PMI)仍處於盛衰分界線之下，營商環境續弱。在地緣政治影響下，香港經濟高度依賴的中國經濟增長放緩，香港亦受衝擊，港股流動性每況愈下，樓價跌跌不休，加上利率高企，港元與美元掛鈎下，港人消費持續外流，皆令經濟遲遲無法恢復疫前舊觀。

港府強調要開拓東盟、中東市場，惜只聞樓梯響，未見這些市場的資金或企業湧港，以美國為首的西方經濟體資金缺口仍無法找到替代。中國資產價格低迷，香港經濟無瓣掂，金融地產兩大命脈如在枯乾，創新科技發展又受美國制裁掣肘，得設法打破困局，否則景氣衰弱，企業面對生意差，也看不見前景，只有縮減投資管控風險，甚至關門止蝕保本，這股大逆風早晚會火燒就業市場和金融系統。

近月有政界反映即使商用物業業主按時供款，銀行仍追收差價，反映銀行為了控制貸款風險，在商言商，應追則追，惟此舉猶如向疲弱的商業樓市多補一腳，也一定程度打擊了企業的資金周轉能力，更令人憂慮會引來「火燒連環船」的衝擊。

最近不少在港上市企業發盈警、盈利倒退或削減派息，絕非吉兆。港股估值長期低迷，若企業盈利能力與市道景氣惡化，只怕估值沒有最低只有更低。

3年疫情捱過了，萬料不到疫後的今日，景氣衰退卻如無了期。更令人擔心的是，港府在金融及土地相關稅務收入持續大減，庫房入不敷支，財政赤字常態化，長遠如何應付逾750萬人口的公共社福開支，增加舉債可非長久之策，與審慎理財原則愈行愈遠的話，如何能確保港元聯匯機制穩定，港元何去何從，都是不能迴避的大問題。

上周已過了「立秋」的節氣，下周四就迎來處暑，這段爭秋處暑期間外圍金融市場極端波動令人觸目驚心，但更令人擔心是秋風初起，中港經濟卻已泛起寒意，企業是否年關難過年年過，充滿疑問。