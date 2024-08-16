富途陸秉鈞：美國首次減息達0.5厘機會微

隨着美國於8月初公布讓市場驚訝的非農數據後，市場對美國經濟衰退的憂慮一度加強，對9月減息的憧憬變得更「進取」。根據CME Fed Watch的數據顯示，市場認為有超過一半的機率，在首次減息就已經是減0.5%。

至本周三晚，美國最新公布了7月份的CPI，市場預期按年增長為3.0%，實際值為2.9%。事隔多月，美國的CPI年度變化終於再次重回「2字頭」。從美國勞工統計局看，美國新車和二手車與卡車的售價出現按年倒退，而能源相關(佔比6.5%)和食品相關(佔比13.4%)的銷售價格亦只較上一年分別增長1.1%和2.2%，相信是造成數據較市場低的原因。

數據低於預期，而且進入聯儲局的目標值範圍，照理說市場對於美國的減息預期應該變得更樂觀。然而市場的反應卻反而是出乎意料的，對於美國在9月降息0.5%的預期值減低了。從原來超過5成的概率變成只有3成多一點。

CME FedWatch數據

若果細心看美國勞工統計局的資料，會發現佔比最重的居住成本(佔比36.3%)，本次按年增長5.1%。這不但高於2.9%的均值，也是持續保持沒有停止上漲的勢頭(上一個月為5.2%，兩次數據顯示增速幾近沒有放慢)。在佔比最重的居住成本沒有明顯下降的情況下，再貿然大幅度減息，有可能會讓本來較熾熱的居住成本增長數值火上加油。

這或許解釋了，為甚麼數據公布後，從資產價格的變動來看，市場反應不當成太利好的消息去解讀的原因。

不過按筆者對聯儲局近年的作風了解認為，就算本次的數據更利好，甚至讓市場認為9月減息0.5%更大，並不會影響最終聯儲局的減息幅度只有0.25%的幅度。

首先是帶給市場訊息的重要性。如果9月若真落實減息，將會是首次減息。首次減息的幅度，比在中段進行減息的幅度都要來得敏感。相信若果並非出現天災人禍，或者經濟有危機的情況，美聯儲是不會貿然減0.5%。美國對上一次突然減0.5%，已經是2020年3月COVID之時。至於再對上一次的首次減息又是0.5%或以上，就更加要到2008年金融海嘯的時候了。

筆者認同，目前美國經濟的確是明顯轉弱，但美國經濟韌性仍然相當之強，目前離需要首次減息就要達到0.5%的惡劣情況比起來仍有距離。貿然進行0.5%的減息，為市場帶來的負面解讀，可以是非常深遠而持久。若果在首次減息後，經濟數據仍然疲弱，在11月或12月再度進行減息、幅度調整至0.5%的減幅可能會更為合適。

其次是時機。今年是美國總統大選年，9月份距離美國總統大選的時候非常接近。聯儲局一直以來都是宣稱中立，若然在9月進行0.5%的減息，輕則可能會給總統侯選人話柄，重則可能會為選情注入新影響，變相讓減息和大選掛鈎。如筆者所說，如果美國需要更大幅度減息，大可以在11月、12月進行，所以筆者認為，聯儲局為了讓自己「政治中立」，在減息一事上，將會以較漸進的形式來達到「政治中立」的效果。

所以總結來說，筆者認為，9月份減息0.25%的機率遠較0.5%為大。對比疲弱的經濟數據，筆者認為讓結果改變的最大因素，反而是市場缺乏資金流動性下，讓股市出現調整的時候，缺乏承接，造成「黑色星期一」的多次重現，這才是最可能的變數。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)