商湯：SenseTalent向4董事轉倉已歸屬及獲行使期權下B類股份

於2024年8月15日，SenseTalent將彼等原實益持有的該等B類股份分別轉倉至徐立、王曉剛、徐冰及林達華。轉倉並不涉及任何該等B類股份實益權益的變動。因此，轉倉後，SenseTalent持有21.6億股B類股份(佔公司已發行股份總數約6.15%)，而徐立、王曉剛、徐冰及林達華實益持有的股份數量保持不變。

轉倉不影響徐立、王曉剛及徐冰就公司A類股份及╱或B類股份作出的自願禁售承諾，故徐立、王曉剛及徐冰所持全部A類股份及/或B類股份(包括轉倉所涉股份)的自願禁售期維持不變。

於公告日期，徐立、王曉剛、徐冰及其各自控制的實體以及Amind Inc.均已完全遵守自願禁售承諾。由B類股份於香港聯交所上市當日起至公告日期，彼等未曾出售其實益擁有的任何公司股份。