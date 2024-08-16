商湯：SenseTalent向4董事轉倉已歸屬及獲行使期權下B類股份
2024年08月16日 08:10
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商湯(00020)宣布，徐立、王曉剛、徐冰及林達華分別通過SenseTalent Management Limited實益持有約5.65億股、3.02億股、2.52億股及9,844.14萬股B類股份，分別佔公司已發行股份總數約1.61%、0.86%、0.72%及0.28%。SenseTalent是一家為公司於2016年11月1日 採納的首次公開發售前僱員激勵計劃而成立的實體，而該等B類股份乃徐立、王曉剛、徐冰及林達華在首次公開發售前僱員持股計劃下獲完全歸屬及全面行使期權後所實益持有的相關股份。
於2024年8月15日，SenseTalent將彼等原實益持有的該等B類股份分別轉倉至徐立、王曉剛、徐冰及林達華。轉倉並不涉及任何該等B類股份實益權益的變動。因此，轉倉後，SenseTalent持有21.6億股B類股份(佔公司已發行股份總數約6.15%)，而徐立、王曉剛、徐冰及林達華實益持有的股份數量保持不變。
轉倉不影響徐立、王曉剛及徐冰就公司A類股份及╱或B類股份作出的自願禁售承諾，故徐立、王曉剛及徐冰所持全部A類股份及/或B類股份(包括轉倉所涉股份)的自願禁售期維持不變。
於公告日期，徐立、王曉剛、徐冰及其各自控制的實體以及Amind Inc.均已完全遵守自願禁售承諾。由B類股份於香港聯交所上市當日起至公告日期，彼等未曾出售其實益擁有的任何公司股份。