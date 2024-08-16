比亞迪否認收購佳士拿　據報計劃進軍巴基斯坦市場

知情人士指，比亞迪將在當地時間周六舉行的品牌發布會上，展示計劃在巴基斯坦銷售的3款車型，包括一款SUV及一款轎車。比亞迪目標是在稍後向市場推出更多產品，覆蓋純電及插混車型。

知情人士又透露，比亞迪已與巴基斯坦最大商業集團之一Mega Conglomerate Pvt.合作，雙方合作協議超越他們在大多數市場上通常採用的經銷商模式。同時，比亞迪將與巴基斯坦最大獨立電力生產商Hub Power Co.子公司Mega Motors成立合資企業。

據報，該工廠將於2026年上半年竣工，具體細節仍在討論中。另一方面，據指比亞迪將在卡拉奇、拉合爾及伊斯蘭堡設立陳列室，並於今年第四季開始銷售。

比亞迪一位發言人證實，公司計劃進入巴基斯坦市場，並推出純電及插混汽車，不過對在巴基斯坦投資建廠的計劃及其他細節不予置評。