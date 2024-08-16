姚浩然：港股短期偏好　阿里巴巴值得憧憬

美國7月份零售銷售加速增長，隔晚美股顯著反彈。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國經濟雖有放緩跡象，但難言陷入衰退，相信聯儲局9月減息0.25厘機會較大。數據公布後，日圓應聲回落，美元兌日圓由146水平升至149水平。他認為日圓拆倉潮暫告一段落，並有機會重新建倉，借日圓以買入其他風險資產，當中包括高息的「中特估」，因此港股短期偏好。不過，市場仍關注內地經濟狀況，限制大市升勢，料恒指升至17,700點有一定阻力。