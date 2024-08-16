姚浩然：港股短期偏好 阿里巴巴值得憧憬
2024年08月16日 11:28
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美國7月份零售銷售加速增長，隔晚美股顯著反彈。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國經濟雖有放緩跡象，但難言陷入衰退，相信聯儲局9月減息0.25厘機會較大。數據公布後，日圓應聲回落，美元兌日圓由146水平升至149水平。他認為日圓拆倉潮暫告一段落，並有機會重新建倉，借日圓以買入其他風險資產，當中包括高息的「中特估」，因此港股短期偏好。不過，市場仍關注內地經濟狀況，限制大市升勢，料恒指升至17,700點有一定阻力。
阿里巴巴(09988)周四(15日)公布業績，姚表示，其上季收入按年升4%，增長速度放慢，但經調整純利倒退9%，少過市場預期，認為其業績對辦。另外，阿里巴巴8月有機會完成在港雙重上市，為投資者帶來獲北水加持憧憬，股價有機會升穿83元阻力。
至於京東集團(09618)淨利潤增長加快，績後受追捧。姚指其整體毛利率提升，且公司截年6月底的3個月期間，回購共計約136百萬股A類普通股，總額為21億美元，抵銷早前發行可換股債券的攤簿效應，相信有利股價短期表現。
長和系日前放榜，長實集團(01113)上半年少賺16%至約86億元，中期股息跌9.3%至0.39元。姚浩然指出，雖然美國即將進入減息周期，但市場對樓市前景有保留，下行風險仍然存在，本地地產股股息率亦不算吸引，股價難有太大升幅。