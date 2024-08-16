議員：冀銀行嚴格執行措施　勿要求中小企提前還款

經民聯立法會議員林健鋒在媒體節目中表示，期望銀行業界抱住守望相助的香港精神，嚴格執行早前公布的措施，包括不要要求中小企提前還款，以免影響流動資金。

林健鋒指，金管局曾於3月出招，若客戶可按時供款，銀行就不要「call loan」要求提前還款，他認為措施訂明清晰，但關注指引是否由上傳至下，會否有不銜接的地方。他指，財金官員和金管局曾向銀行反映情況，但對方難以逐個個案檢視，認為目前最重要是同舟共濟，不可各家自掃門前雪。

香港中小型企業聯合會會長郭志華在同一節目稱，年初至年中，有銀行曾因部分中小企的抵押品或物業貶值而縮短還款年期，或要求因應貶值的部分還款。他期望銀行業界特事特辦，讓中小企有喘息機會。

郭志華強調，中小企經營辛苦，有很多空置店舖，預計「寒冬」會持續至年底。他指，雖然金管局推出的措施只是指引，銀行未必需要跟隨，但希望銀行業界不要立即追收中小企的抵押品，同時提供6個月過渡期。

被問到未來經營情況會否更差，郭志華表示，不敢想像將來，指現時情況是近20年來最差，由中美角力、高息環境以至環球經濟都欠佳。