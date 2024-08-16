野村：岸田文雄棄爭取連任首相　對幣策影響中性

野村日本首席經濟學家森田京平指，近日，日本首相岸田文雄宣布將放棄參加於9月舉行的自民黨總裁選舉，該行認為這對日本貨幣政策的影響將是中性，仍然認為日本央行將在今年12月、明年4月和7月進行三次加息，至於今年10月加息的可能性降低。

早些時候，日央行召開貨幣政策會議。綜合此次會議後發布的紀要、7月的經濟展望報告以及日央行行長植田和男在新聞發布會的發言來看，日央行的政策反應機制，即在既有的經濟和價格水平狀況下日央行認為最適度的貨幣政策利率，可能已經在會議中發生改變。

野村認為在不改變對經濟和通脹預測的情況下，對貨幣政策的預測仍然有調整的空間。因此，該行持有新的貨幣政策預測觀點。同時，該行調整對日央行政策委員會成員政策立場的評估，將植田和男的立場重新評估為「略偏鷹派」，而非「溫和派」。

野村預計，日央行可能將進行的三次加息意味「寬鬆」政策階段的一次調整。在這三次加息中，預計首次加息將於今年10月或12月的政策會議上進行，12月加息的可能性更高。由於日本勞動組合總聯合會一般會於12月初公布對下一年度薪資要求的目標，因此預計隨着12月政策會議臨近，2025年的薪資展望會逐漸明朗。日央行可以借此機會，來確認薪資和物價之間的良性循環是否有可能於2025年發生。因此，該行認為下一次加息更有可能於12月的會議上進行。

由於在寬鬆政策環境下的財政政策正常化，是日央行短期內加息的主要驅動因素，所以野村不能排除這樣的可能性，即如果央行的政策反應機制發生變化，加息決定也會隨之而來。惟鑑於最近全球市場的動盪以及日央行副行長內田真一發表的謹慎言論，該行必須承認10月加息的可能性已經下降，但認為12月加息的可能性仍在。

日本內閣最近發布《中長期經濟財政測算報告》。即使在基准線情況下，日本中央及地方政府合計的基本財政收支預計將於2025財年才能出現盈餘(不包括用於修復、重建措施、及綠色轉型措施的開支和財政資源)。然而，在7月的預測中，由於大部分最新一輪的經濟刺激措施將會於2024財年完成，並且財政部2023財年(預計)收支匯總表的收入增加，日本政府預計基本財政收支平衡將於2024至2025財年就能明顯改善。

秋季的刺激措施預計將包括向低收入家庭發放補貼。日本進行財政整頓迫在眉睫，在這之前加強任何經濟刺激措施的誘因都相當大。可以說，在2025財年實現基本財政收支盈餘，與加強經濟刺激措施這兩者之間取得平衡，可能比通常情況下更為重要。