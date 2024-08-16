上月二手樓蝕讓宗數增至219宗　持貨7年以上跌價成交佔比升至...

本港二手樓價持續回落，不少業主已對「磚頭」失去信心，綜合市場資料，7月全月二手住宅市場出現至少219宗帳面貶值轉讓個案，按月回升約8%；而近期長情業主心態都開始轉弱，拒絕再等，期間持貨7年或以上的跌價成交佔比升至近35%，創今年2月底撤辣後新高。

雖然近期整體樓市交投減少，但低於購入價轉手成交再度攀升。綜合市場資料，6月出現至少203宗同類跌價個案，7月增加至少16宗，期內蒸發樓價總額逾4.7億港元。當中持貨約3年或以內轉手至少37宗，其中3宗更屬今年入市即蝕沽成交。

二手樓價自高位回落，現時部分成交已跌穿10年前購入價，令持貨多年的業主對後市失去信心，遂不惜蝕賣都要套現。資料顯示，7月出現至少76宗於2017年或以前入市的貶值成交，佔整體跌價成交比率，按月增約4.2個百分點，較撤辣後的3月，更增加約9.6個百分點。而上月亦出現至少14宗買入約10年或以上的貶值沽貨個案。

至於貶值幅度方面，上月出現至少25宗樓價跌幅約30%或以上轉讓成交，其中，大潭玫瑰園一幢洋房，樓價約13年間貶值約47%，為跌幅最大個案，其次是旺角半新盤尚璽單位，持貨約6年轉手，帳面賣平約41.7%。

此外，將軍澳7月出現至少44宗低於購入價轉讓，佔區內整體成交約28%。而元朗同期出現至少32宗同類個案，佔全區總成交量約44.4%。至於，啟德上月錄約12宗二手買賣，全數都低於購入價。