鋑聯盧展豪：借貸成本高　影響工商舖承接力

若按物業類別劃分，工商舖三板塊的註冊成交量全線下跌。其中，商廈市場表現較差，盧指，今年首7個月的寫字樓註冊量391宗，按年下跌約26.8%，註冊金額則錄約58.7億元，按年減少約25.3%。租售價方面，指標甲廈及乙廈售價今年以來已分別累跌約12.3%及1.9%，反映有商廈業主為加快出貨，願意將物業叫價降低，以吸引買家。

至於指標甲廈及乙廈租金走勢呈個別發展。甲廈租金今年以來累跌約7.3%，惟乙廈租金則升約3.2%。息口高企以及地緣政局緊張的環境下，本港股市集資活動淡靜。投資銀行的業務連帶其他專業服務業如會計及法律諮詢等行業受到衝擊。

另外，今年首7個月的工廈註冊量為993宗，按年減少約23.1%，註冊金額則錄約86億元，按年低出約10.1%。租金及售價方面，反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)，今年累跌約6.3%，而美聯工商物業租金指數(MIRI)今年以來累挫約2.1%。

上半年的工廈買賣市場出現本地資金主導成交的現象，買家不乏本地中小型企業的自用買家，部分是選擇趁市況走勢不明朗，決定動用資金購入租用單位或借勢擴充自有物業組合的規模。而內地資金則以大型駐港機構為主，入市原因亦相信是配合業務營運發展，而非以往以投資作為首要目標。

至於商舖市場，今年首7個月共錄得536宗商舖註冊成交，註冊金額則錄約108.4億元，比去年同期分別減少約10.7%及上升約0.03%。註冊金額較去年同期輕微上升，主因是期間成交包括荃灣愉景新城基座商場及停車場以40.2億元易手，儘管註冊宗數減少，註冊金額仍高於去年同期。租售表現方面，上半年有不少內地餐飲品牌加入香港市場，主要集中在四大核心區域。而民生區商舖則受北上熱潮影響，空置率比去年上升，影響民生區商舖租售表現。