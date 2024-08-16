【業績一覽】華潤建材科技、南方錳業及叮噹健康等
2024年08月16日 19:31
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華潤建材科技(01313)公布截至2024年6月30日止6個月之中期業績，期內營業額103.11億元人民幣，按年跌13.88%。公司擁有人應佔盈利為1.65億元人民幣，按年跌70.18%。每股中期股息派0.02港元。
南方錳業(01091)公布截至2024年6月30日止6個月之中期業績，期內收益錄57.33億港元，按年減少25.9%。而公司擁有人應佔虧損為1.62億元，而2023年同期錄溢利1.34億元。不派中期息。
叮噹健康(09886)公布截至2024年6月30日止6個月之中期業績，錄得收入22.67億元人民幣，按年增0.9%。歸屬於公司所有者的虧損8,449.1萬元人民幣，虧損按年收窄24.9%。不派息。
雲白國際(00030)公布截至2024年6月30日止6個月之中期業績，期內公司擁有人應佔溢利為140.8萬港元，而去年同期錄溢利1851.9萬元。
佐力小貸(06866公截至2024年6月30日止6個月之中期業績，公司權益股東應佔4,494.0萬元人民幣 按年下跌19.82%。不派中期股息。