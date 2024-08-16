麗城花園四房僅售700萬　揸3年半蝕150萬離場

樓市出現價量俱跌現象，荃灣區本月僅暫錄23宗成交，較上月同期減少21%，區內麗城花園3期四房單位，減價後以700萬元沽出，原業主持貨約3年半帳面虧蝕150萬元，單位貶值約17.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊素娟表示，鰂魚涌太古城高安閣頂層連天台戶，實用面積約580方呎，兩房間隔，天台約433方呎，以850萬元成交，呎價約14,655元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園17座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔望內園景，以555萬元未補價第二市場價易手，呎價約9,375元。

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新界區

●中原胡耀祖指出，馬鞍山區本月暫錄約31宗二手成交，較上月下跌兩成多，其中新港城佔約4宗，屋苑H座中層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以512.8萬元易手，呎價約14,127元。原業主2021年以600萬元購入單位，持貨約3年帳面蝕讓約87.2萬元，貶值約14.5%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦禧苑B座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，以386萬元已補價自由市場價沽出，呎價約9,626元。原業主於2019年5月以490萬元購入上址，持貨5年帳面損失104萬元，大幅跌價21%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒1座高層F室，實用面積約419方呎，兩房間隔，以660萬元成交，呎價約15,752元。原業主於2019年11月購入單位，當時作價741萬元，持貨5年帳面虧蝕約81萬元，單位跌價約10.9%。

●中原龐耀昌表示，沙田溱岸8號2座高層F室，實用面積約509方呎，兩房間隔享山景，開價約925萬元，議價後以878萬元獲承接，呎價約17,250元。

●中原馮子峰稱，大圍盛薈2座北翼中層B室，實用面積約958方呎，四房連套房間隔，叫價約1,900萬元，大幅減至1,310萬元沽出，呎價約13,674元。

●中原陳國輝表示，粉嶺居屋山麗苑本月暫錄2宗成交，屋苑D座中層14室，實用面積約379方呎，兩房間隔，以275萬元未補價第二市場價沽出，呎價約7,256元。原業主持貨約3年帳面獲利約72萬元，升值約35%。

●中原余俊文表示，荃灣麗城花園3期7座高層B室，實用面積約742方呎，四房間隔享山景，開價758萬元，減價58萬元，以700萬元售出，呎價約9,434元。原業主於2021年3月以850萬元買入，持貨約3年半帳面蝕讓150萬元，貶值約17.6%。

●中原岳家富表示，屯門邁亞美海灣1座中層E室，實用面積約438方呎，兩房間隔，享全海景，叫價420萬元，減價20萬元，以400萬元售出，呎價約9,132元。

●美聯梁浩文表示，屯門居屋兆山苑A座中層7室，實用面積約546方呎，兩房設計，未補價第二市場叫價250萬元，減價後以230萬元售出，呎價約4,212元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑F座高層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，以303萬元未補價第二市場價售出，呎價約5,469元。

●美聯鄔銘洛表示，元朗錦綉花園J段5街單號屋，實用面積約950方呎，減價約80萬元，成交價約900萬元，呎價約9,474元。

●美聯林健偉表示，將軍澳公屋寶林邨寶泰樓低層10室，實用面積約381方呎，兩房間隔，放盤約兩個月減價13萬元，以175萬元未補價第二市場價售出，呎價約4,593元。

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