康城新盤獲「西餅客」掃6伙　港島南岸三房重售平24%

將軍澳日出康城新盤展開新一輪銷售，並獲「西餅客」連掃6伙。港島南岸有三房單位重新沽出，惟成交價較3年前低約24%，單位賣平約770萬元。

●日出康城第12B期PARK SEASONS單日沽23伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周五(16日)展開新一輪銷售，單日錄得23宗成交。發展商指，是日錄得兩組大手客入市個案，其中一組買家斥資3,470萬元連購6個單位，包括4伙兩房戶及2伙一房戶。SEASONS系列迄今累售809伙，套現近51億元。

●啟德柏蔚森連沽約7伙

●港島南岸晉環三房重新售出 較3年前平約24%

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(16日)招標重新沽出2A座39樓D室，實用面積845 方呎，三房間隔，該單位原本於2021年以3,243.2萬元售出，並於上年6月終止交易，最新以約2,472.2萬元再次售出，較3年前低約24%。

●屯門NOVO LAND第3B期兩房呎價約12,345元

●洪水橋滙都I上半月沽5伙

●堅尼地城吉喆加推18伙

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周五(16日)加推價單4號，提供18伙，折實平均呎價約25,468元。項目同日上載最新銷售安排，將於下周三(21日)發售21伙，包括最新加推單位。新加推單位涵蓋開放式至兩房間隔，涉及不少高層戶，實用面積介乎220至524方呎，折實價501萬至1,478.8萬元，折實呎價22,773至28,221元。

●石硤尾龍駒道3號緹外成交價2.2億元

●洪水橋項目傳出向撻訂買家追差價

據媒體報道，在2021年樓市高峰期間推售的洪水橋住宅項目，向撻訂買家發出律師信追討差價，及償還相關損失。當中包括要求撻訂買家支付指定期內的利息支出，管理費及律師費等。