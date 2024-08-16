康城新盤獲「西餅客」掃6伙 港島南岸三房重售平24%
2024年08月16日 21:35
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將軍澳日出康城新盤展開新一輪銷售，並獲「西餅客」連掃6伙。港島南岸有三房單位重新沽出，惟成交價較3年前低約24%，單位賣平約770萬元。
●日出康城第12B期PARK SEASONS單日沽23伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周五(16日)展開新一輪銷售，單日錄得23宗成交。發展商指，是日錄得兩組大手客入市個案，其中一組買家斥資3,470萬元連購6個單位，包括4伙兩房戶及2伙一房戶。SEASONS系列迄今累售809伙，套現近51億元。
●啟德柏蔚森連沽約7伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森，周五(16日)作新一輪銷售，並即日沽出約7伙。整個系列項目至今共售出299伙，套現逾20億。最新售出的單位包括5座16樓A室，為實用面積512方呎的三房單位，以1,038.6萬元售出，呎價約20,285 元。
●港島南岸晉環三房重新售出 較3年前平約24%
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(16日)招標重新沽出2A座39樓D室，實用面積845 方呎，三房間隔，該單位原本於2021年以3,243.2萬元售出，並於上年6月終止交易，最新以約2,472.2萬元再次售出，較3年前低約24%。
●屯門NOVO LAND第3B期兩房呎價約12,345元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周五(16日)錄得兩宗成交，共涉856.52萬元。其中Fiskars 第2B座的5樓H室，實用面積441方呎，兩房間隔，成交價544.43萬元，呎價約12,345元。
●洪水橋滙都I上半月沽5伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，本月至今(16日)已錄得5宗成交，總成交金額共2,488.7萬元。新近錄得的成交單位為第2座6樓A03室，實用面積345方呎，屬一房間隔，買家採用120天現金付款計劃以418.77萬元購入單位，呎價約12,138元。
●堅尼地城吉喆加推18伙
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周五(16日)加推價單4號，提供18伙，折實平均呎價約25,468元。項目同日上載最新銷售安排，將於下周三(21日)發售21伙，包括最新加推單位。新加推單位涵蓋開放式至兩房間隔，涉及不少高層戶，實用面積介乎220至524方呎，折實價501萬至1,478.8萬元，折實呎價22,773至28,221元。
●石硤尾龍駒道3號緹外成交價2.2億元
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周五(16日)招標售出第3座3樓B室，實用面積4,557平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，以2.2億元連同1個車位成交，呎價約48,277元。資料顯示，買家可享有樓價4.25%的從價印花稅津貼。發展商指，項目由開售至今已累售23伙，總成交金額約80億元，平均成交呎價約62,000元。
●洪水橋項目傳出向撻訂買家追差價
據媒體報道，在2021年樓市高峰期間推售的洪水橋住宅項目，向撻訂買家發出律師信追討差價，及償還相關損失。當中包括要求撻訂買家支付指定期內的利息支出，管理費及律師費等。