專家樓評：凶宅未必無價估　視乎程度

踏入農曆7月，傳統認為正是鬼門關大開之時，是次聊一聊凶宅的按揭問題。一般人聽到凶宅，大多覺得忌諱「唔吉利」，以致其樓價普遍比市價低。假如大家還有印象，日出康城6月曾發生一宗謀殺及企圖自殺案，一名男子熟睡時疑被妻子用刀割頸後死亡。本行早前向銀行查詢，發現該涉案單位估價為490萬元，料較樓上、樓下同類單位低逾一成半以上。

不過凶宅再凶，都不會永遠無人問津。早前就有報道指，天水圍嘉湖山莊有一個疑似曾經發生事故的單位，7月拍賣放售時獲得3至4組客爭購，最終以低銀行估價近四成的水平成交。

由此可見，即使單位內曾經有人去世，因為定價吸引，仍有機會獲得百無禁忌的買家承接。但讀者切勿誤會凶宅買賣單純是鬥「執平貨」，購買凶宅涉及物業估價問題，假如準備功夫不足，購買過程很大機會觸礁。

今時今日，網上銀行多有提供免費即時估價功能，但準買家們須留意，多數銀行不會隨便為凶宅估價，單使用網上估價一般不能查詢一些已見報的凶宅。以上文提及的日出康城單位為例，使用某些銀行的網上系統，不論事發單位、同層，甚至其他同座高層單位，均未能取得估價，結果需直接聯絡銀行才取得資訊。

惟此方法亦非次次管用，各大銀行因有合作的估價行，政策取態各有不同。有些銀行對凶宅估值態度謹慎，即使非事故單位，同層單位亦難以取得估價；有些銀行願意提供估價，但遠較市價為低。

想入手先睇離世地點

有興趣「入手」凶宅的讀者，宜先了解該單位所牽涉的事故性質和嚴重程度。涉及自然死亡的單位多數不會被視為凶宅；但若單位如日出康城命案般涉及兇殺、已見報廣傳，或被紀錄在坊間的「凶宅網」，則要有心理準備不容易取得銀行估價，亦遑論要獲批按揭。

最後，一眾準買家可留意死亡證上的死亡地點。即使單位註有死亡證(即曾有業主在持有單位期間離世)，準買家仍可調查確認死亡地點是否在單位內，如否，該單位的估價或有斡旋空間。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣