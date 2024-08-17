廖嘉豪：英鎊兌美元或持續強勢

英鎊兌美元截至8月15日單周升0.8%，升幅為主流貨幣之冠，符合上周提及較看好英鎊預期。英國4月至6月失業率跌至4.2%，好過預期的升至4.5%，加上期內就業職位大增9.7萬個，遠好過預期的增加3千個，減低英倫銀行短期減息壓力。

英鎊兌美元上周二升穿55天線1.2783阻力，似乎能企穩在200天線及6月高位1.2847至1.2860的阻力區，短線有機會先上試1.29。工黨於國會佔大多數議席，使英國有能力應對疫情遺留下來的財政和社會負擔挑戰，同時也可能改革供應端，包括緩解與歐盟之間的貿易摩擦。

英鎊的樂觀因素或支持英鎊跑贏其他歐洲貨幣。歐元兌英鎊或繼續下試低位，短期或跌穿0.85並下試0.84。

美元短線則可能有回升風險，目前市場或已充分預期美國今年的減息幅度，減息預期難有大幅升溫空間，配合美匯指數早前已跌至近102頭，增加美元下跌難度。美國大選或對美元較正面，選舉因素或於8月後開始更有利美元，美匯指數短線可能因此升至104.79附近，美元上升期間歐元回調壓力較大，因歐元區對美歐貿易議題較敏感，以及歐洲央行對利率前景較謹慎，歐元兌美元在1.10以上難延續升勢，並可能下試1.07水平。料英鎊在美元回升期間仍較穩固，而投資者或可趁美元轉強低吸納其他貨幣，尤其是澳元及日圓。

日本第二季GDP反映當人私人消費及企業資本開支升幅比預期好，通脹持續改善利好中線貨幣政策由鬆轉向中性，而日本央行及政府似乎亦較傾向避免日圓過弱，美元兌日圓若回升至150水平或100天線151.42附近或為低吸機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪