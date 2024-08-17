陳政深：港股向上有動能配合

港股上周走俏，恒指不僅重上17000點關口，亦收復20天線。多隻重磅科技股公布業績後均見走俏，縱使其業績皆不約而同顯示，中國內地的消費力疲弱，但市場未見對此太過負面。走勢上，指數如可持續企穩20天線，將可望拾級而上17900點水平。投資者亦必須留意大市成交有否增加，港股八月份至今的日均成交，僅850億元左右，上周五成交增至1,014億元，屬不俗信號。

截至六月底止，集團收入及純利，分別按年增長20%及38%，至154億美元及2.43億美元，主要受惠計算、基礎設施以及服務的加速增長。當中方案服務創首季收入新高，達19億美元，按年增長10%，其經營溢利3.69億美元，按年增幅亦為10%，已成為集團的主要盈利動力之一。

集團宣布，與沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)旗下Alat達成戰略合作框架協議，當中包括向Alat發行總值20億美元的可換股債券及11.5億份認股權證。其中可換股債為三年期零息債，若悉數轉換，Alat將擁有聯想已擴大股本之9.96%；由於債券屬零息，聯想未來三年已可節省近1億美元的財務成本。至於認股權證，發行價為每份1.43元，計及行使價12.31元，認股成本為每股13.74元，較現價高逾四成。集團董事長兼行政總裁楊元慶，已認購19.1%的認股權證，足證Alat及管理層，均對公司未來發展有信心。

走勢上，聯想在業績後走弱，似趁好消息出貨，如可守住9.31元的支持，或確認是輪整固初步完成。聯想過去幾個年度派息均相對穩定，目前息率4厘左右，預測市盈率12倍，具中線收集價值。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)