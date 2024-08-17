曜熊理財：港股料將進入波動周

美國市場本周表現出色，三大指數均收復了本月初至今的大部分失地。同樣，恒生指數本周收於17,430點，與8月初相同。日圓套利交易的損失已在香港和美國市場中得到恢復。受到經濟數據和盈利數據支持，预期市場復甦步伐將加快。本周市場趨勢湧現樂觀情緒。

美國最新經濟數據指向通脹率下降。美國聯儲局下一次議息會議結果將於9月18日發布，目前聯邦基金利率從5.25厘至5.5厘，降至5厘至5.25厘的概率為72.5%。此外，新西蘭利率的突然下降，進一步強化了全球經濟需要放鬆利率的觀點。

然而，即使美國有憧憬減息的利好消息，恒生指數僅從上周的高位略有上升，從17,252點升至17,430點。最大升幅出現在周五(16日)，恒生指數收盤上漲321點。這一增長歸因於京東、阿里巴巴周四晚間的盈利報告好於預期。預計香港市場將出現進一步波動，因為下周將有大量上市公司公布其盈利，如友邦保險、小米、美團、農夫山泉以及香港的主要公司，如香港交易所、吉利汽車、恒基兆業等。由於它們在恒生指數和恒生科技指數中佔有很大比重，預計香港市場將進入波動的一周。

曜熊理財策略分析員