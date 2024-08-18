陳鳳珠：內房支持政策逐步加強

早前中共中央政治局會議延續上半年房地產工作的重點方向，包括保交樓、消化存量、優化增長、收購存量商品房等，其中會議支持收購存量商品房用作保障性住房的建議為首次提及，預計收購存量商品房用作保障性住房為未來的重點工作領域，除可解決庫存問題，亦可紓緩房企的資金鏈壓力。日前，深圳市安居集團有限公司所屬企業擬展開收購商品房用作保障性住房項目，為會議後積極落實中央政策的城市，預期未來會有更多一線城市展開庫存收購行動。

不過，今次深圳安居集團並未披露收購價格標準，而據深圳的住房政策，深圳保障性住房價格較附近的商品房價格有所折讓，折讓約4至5成，倘若收購價格較低，要視乎發展商會否接納。預期今次會成為未來收購存量商品房用作保障性住房的參考，並相信未來將有更多穩需求、去庫存的政策出台，以保持房地產行業長期健康發展。

另外，廣東省住房和城鄉建設廳等部門亦召開全省保交房及城市房地產融資協調機制工作調度會，要求進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，全力打好商品住房項目保交房攻堅戰，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。同時亦表示要督促房企通過資產處置變現等多種方式籌集資金自救，堅決杜絕房企躺平擺爛，並要統籌推進「白名單」工作，解決項目融資問題。

由此可見，廣東省已積極部署支持內房的行動，預期下半年一線城市的房地產發展商情況將會改善，但整體行業發展仍然較弱。今年，市場憂慮內房的疲弱或影響內銀的資產質素，但據國家金融監督管理總局的數據，今年次季末，內地商業銀行的不良貸款餘額錄得3.3萬億元人民幣，較首季末減少272億元人民幣，而商業銀行的不良貸款率為1.56%，亦較首季末下降0.03個百分點，反映商業銀行的信貸資產質素穩定。因此，預期內銀將有更多空間支持內房發展，亦可逐漸消除內房貸款令內銀資產質素惡化的憂慮。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)