郭家耀：物管股續受累逆風環境

另外，預期上半年股東淨利潤約13.6億至15.5億元，按年減少34.1至42.2%。剔除關聯方貿易應收款減值撥備後的歸屬於股東的核心淨利潤約17億至18.7億元，按年減少30.6至36.9%。

集團指出，盈利下降主要是出於謹慎原則，對若干信用風險顯著上升的客戶，於集團完成履約義務且已收取客戶的對價時，方將收取的對價確認為收入導致。同時，對來自於若干獨立第三方風險客商的貿易應收款項增加計提信用減值損失。由於各業務毛利率不同且其在總收入中的比例發生變化與集團主動提升服務品質等原因，導致非業主增值服務、社區增值服務、商業營運，以及城市服務等毛利率下降。

集團將完善風險項目全周期管控，積極追回風險客商歷史應收款並強化信用政策管理，針對相關獨立第三方風險客商應收款採取更積極的回款化債行動；盡快完成相應財務投資的處置及回收，實行精細化管理提升毛利率、加快開展增值重點市場化業務、開展高質量市場拓展，以鞏固整體盈利能力。

同時，碧桂園服務預期於今年6月底止將錄得未經審核銀行存款和現金及現金等價物總額不低於122億元，相對於去年12月底約129.39億元有所下降，主要是由於集團償還到期借款降低槓桿及部分資金用於穩健理財和集團的資本性開支。

綜合上述原因，預期截至今年6月底經營活動所得現金淨額不低於一億元，相對於去年同期為21.92億元，顯著下降主因今年上半年的淨利潤按年下跌，以及因風險客商業務和外部不利因素，導致應收款增加。

碧服認為，良好的現金流仍是其核心目標之一，以上變化預計為短期階段性影響，集團將改善經營毛利率，提升總資產周轉率和優化業務經營模型，並已針對重點客戶應收帳款採取積極回款措施，相應措施將在未來轉化帶來現金流入，力爭在年內逐步改善經營活動所得現金流水平，並努力達成預定目標。行業持續逆風環境，令碧服收入難有增長，加上客戶信用風險仍然高企，應收帳款上升並需要進行撥備，經營現金流亦受明顯影響，目前形勢仍難以扭轉，相信估值仍會受壓。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)