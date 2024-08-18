周末兩日錄廿宗新盤成交 鰂魚涌全新盤收票反應理想
2024年08月18日 21:36
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整體一手交投以貨尾盤支撐，周末兩日市場暫錄約20宗新盤成交，按周減少近四成，連跌四周。鰂魚涌全新盤收票反應理想，兩日已接獲逾300張入票。
●鰂魚涌FINNIE兩日收逾300票
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，於周六(17日)加推價單2號，提供30伙，折實平均呎價約21,034元。發展商指，截至周日(18日)下午6時，項目已接獲逾300張入票，按已推出兩張價單共60伙計，已接獲超額認購逾4倍。項目同時設有特色戶，景觀開揚，銷售中心開放至今已接獲超過50個查詢，不排除短期內推出特色單位，並以招標形式發售。
●將軍澳PARK SEASONS兩房呎售15,380元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(18日)以825.9萬元售出第2B座28樓A室，實用面積537方呎，屬兩房連書床間隔，呎價約15,380元。
●啟德跑道區柏蔚森系列3日沽14伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森系列，在三日內連沽14伙，套現逾1億元。其中柏蔚森III的1座12樓D室，實用面積263方呎一房，於今(18日)以477.2萬元售出，呎價約18,144元。
●屯門NOVO LAND第3B期三房售638.97萬
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周日(18日)售出Fiskars 第1座的10樓L室，實用面積512方呎，三房間隔，成交價638.97萬元，呎價約12,480元。
●屯門黃金海灣第1期意嵐兩房呎售12,724元
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，今(18日)以507.7萬元售出第3座6樓F室，為實用面積399方呎的兩房單位，呎價約12,724元。
●將軍澳海茵莊園今年累沽303伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周日(18日)錄得2座28樓C8室的成交，單位實用面積284方呎，一房間隔，成交價541.4萬，呎價約19,063元。發展商指，項目於今年累售303伙，總成交金額逾15.8億。
●鴨脷洲弦岸再上調14伙折扣率
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，新近修訂價單，增設「特選90天備用按揭付款計劃」，同時再上調其中14個單位的折扣率，個別一房單位較逾1年前賣平235萬元，減幅近三成。以7樓A室為例，實用面積317方呎，去年6月最初推出時折實價為851.3萬元，現時120天即供最高折扣達39.25%，折實價615.7萬元，折實呎價約19,423元，較最初減價約28%。
●將軍澳MONTEREY連平台戶1,538萬元重新沽出
會德豐地產旗下入伙約6年的將軍澳MONTEREY，周六(17日)重新售出早前遭終止交易的三房特色單位，成交價較逾3年前低約17%。上述為第3座2樓D室，實用面積717方呎，屬三房間隔，連503方呎平台，原本在2021年4月以1,856.1萬元售出，惟交易期後終止，最新以1,538萬元重新沽出，呎價約21,450元，較3年前賣平約318.1萬元。
●馬鞍山雲海別墅錄終止交易
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，新近錄得1宗終止交易個案，為Lily Avenue11號別墅，實用面積2,153方呎，三套房，地庫設兩個車位，外連549方呎花園及672方呎天台，原本在2019年12月以5,466萬元招標售出，當時買家採用成交期為1,830日的付款辦法購入上述別墅，呎價約約25,388元，並享有提前入住優惠。發展商已安排周一(19日)招標重售。