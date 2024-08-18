周末兩日錄廿宗新盤成交　鰂魚涌全新盤收票反應理想

整體一手交投以貨尾盤支撐，周末兩日市場暫錄約20宗新盤成交，按周減少近四成，連跌四周。鰂魚涌全新盤收票反應理想，兩日已接獲逾300張入票。

●鰂魚涌FINNIE兩日收逾300票

●將軍澳PARK SEASONS兩房呎售15,380元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(18日)以825.9萬元售出第2B座28樓A室，實用面積537方呎，屬兩房連書床間隔，呎價約15,380元。

●啟德跑道區柏蔚森系列3日沽14伙

●屯門NOVO LAND第3B期三房售638.97萬

●屯門黃金海灣第1期意嵐兩房呎售12,724元

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，今(18日)以507.7萬元售出第3座6樓F室，為實用面積399方呎的兩房單位，呎價約12,724元。

●將軍澳海茵莊園今年累沽303伙

●鴨脷洲弦岸再上調14伙折扣率

●將軍澳MONTEREY連平台戶1,538萬元重新沽出

會德豐地產旗下入伙約6年的將軍澳MONTEREY，周六(17日)重新售出早前遭終止交易的三房特色單位，成交價較逾3年前低約17%。上述為第3座2樓D室，實用面積717方呎，屬三房間隔，連503方呎平台，原本在2021年4月以1,856.1萬元售出，惟交易期後終止，最新以1,538萬元重新沽出，呎價約21,450元，較3年前賣平約318.1萬元。

●馬鞍山雲海別墅錄終止交易