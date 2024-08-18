港島藍籌屋苑入場費回落　古城高層單位險守「6球」

港島藍籌屋苑入場門檻回落，鰂魚涌太古城高層單位減價30萬元後沽出，成交價險守「6球」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城鄱陽閣高層C室，實用面積約489方呎，放盤叫價約633萬元，用家議價約30萬元後，以603萬元成交，呎價約12,331元，原業主早於2005年4月以約244萬元購入。

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九龍區

●美聯劉佳信指，九龍塘碧麗閣D座中層2室，實用面積約648方呎，三房間隔，望內園景，叫價900萬元，放盤約3個月，近期減價至750萬元，獲外區換樓客洽詢。最終以650萬元連車位獲承接，呎價約10,031元，低市價約8%。

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新界區

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山迎海．星灣21座中層C室，實用面積約481方呎月，一房間隔，叫價620萬元，上車客睇樓約3個月，以570萬元沽出，呎價約11,850元，原業主於2015年以521萬元購入。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山錦鞍苑C座中層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價670萬元，放盤8個月，獲買家以600萬元獲承接，減幅約10.4%，呎價約10,830元，原業主於2021年1月以608萬元購入，約3年帳面虧蝕8萬元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山新港城H座低層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望樓景，以512.8萬元獲買家承接，呎價約14,127元，原業主於2013年1月以350萬元購入，約11年帳面獲利162.8萬元。

●美聯羅航星表示，大圍盛薈2座北翼高層B室，實用面積約959方呎，四房間隔，成交價約1,310萬元，呎價約13,661元，屬同類型單位近期成交呎價新低。

●中原侯惠良稱，沙田及大圍8月暫錄約41宗二手買賣，沙田第一城24座中層C室，實用面積約326方呎，兩房間隔，叫價約460萬元，議價後以422萬元易手，呎價約12,945元，新買家為用家。

●晉誠地產鄧錦雄指，青龍頭豪景花園7座高層C室，實用面積約715方呎，套三房間隔，望海景，成交價520萬元，呎價約7,273元，原業主2007年以207萬元購入，是次移民賣樓，持貨約14年帳面獲利313萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋翠寧花園1座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，新買家為區內客，擁白居二資格，減價5萬元，未補價第二市場以275萬元入市，呎價約6,381元。

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